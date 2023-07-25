Кривавий бенкет. Вчені показали рідкісні кадри, як півсотні акул накинулися на кита (відео)

Акули нерідко збираються, щоб влаштувати "свято живота" на рештках морських гігантів, проте дослідникам рідко вдається зняти подібну поведінку.

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Як правило, тигрові акули вважають за краще жити на самоті, проте все змінюється, коли посеред океану з'являється тіло мертвого кита — він виділяє особливий запах, який здається акулам вельми привабливим. У результаті вони злітаються на нього, як мухи на варення і бенкетують, поки від кита не залишиться нічого, пише Science Alert.

Не секрет, що мертві тіла китів здатні привабити десятки акул одночасно, проте вченим рідко вдається зняти подібну поведінку хижаків на камеру. Втім, цього разу вченим вдалося зафільмувати кривавий бенкет, у якому взяли участь одразу близько півсотні акул. Зазначимо, що кадри було знято біля узбережжя Квінсленду (Австралія) за допомогою дрона, що пролітав повз — на кадрах видно скупчення близько 50 акул, які вгризаються в тушу померлого горбатого кита.

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За словами старшого рейнджера з Департаменту довкілля та науки Квінсленду (DES) Деніела Кліфтона, це рідкісне видовище, проте воно надзвичайно важливе для вивчення акул. Крім того, воно є ще одним нагадуванням для місцевих плавців і туристів: там, де є мертві кити, неодмінно з'являться й акули. По суті, це відео є яскравим тому доказом.

Смерть кита вельми сумна подія для океану, але не марна. Вмираючи, ці морські гіганти створюють джерело життя для багатьох інших тварин, зокрема риб, акул, а також інших морських мешканців. Дослідники зазначають, що їм неймовірно пощастило зняти цей процес і дізнатися більше про життєвий цикл в океані.

Аби убезпечити місцевих мешканців і туристів, проте мати змогу й надалі спостерігати за природним годуванням, офіційні особи прикріпили рештки горбача до безпечного місця в затоці Херві.

На кадрах, отриманих за допомогою дрона, видно тіні акул, які кружляють навколо туші кита і вгризаються в його плоть. Часом також можна побачити момент, як окремі акули кидаються до кита, хапають його і мотають його тілом вперед і назад, намагаючись вхопити більший шматок. Крім того, в якийсь момент на відео також можна побачити хмару з жовтим відтінком, яка ніби дрейфує з-під кита, коли збожеволілі акули атакують його знизу. Дослідники зазначають, що ця хмара, по суті, є ознакою того, що шлункові гази й соки кита просочуються в океан.

Протягом 30 останніх років учені вивчають події, пов'язані з поїданням китів в океані. Дослідження показують, що тигрові акули насправді є частими гостями подібних "кривавих бенкетів", проте деколи до них також приєднуються і представники інших видів, наприклад, великі білі акули або акули-бики.

Дослідники зазначають, що кілька разів їм справді вдалося спостерігати, як великі білі акули й тигрові акули мирно харчувалися тушами китів біля берегів Австралії. Цікаво, але вчені також зазначають, що часом до цього "кривавого бенкету" також приєднуються і морські крокодили.

Як правило, акули є одними з перших істот, кому вдається дістатися до цього "бенкету", проте залишки туші кита насправді змушують глибоководні екосистеми працювати десятиліттями. Річ у тім, що після смерті тіло кита деякий час утримується на поверхні за допомогою газів і жиру, проте в міру того, як хижаки поїдають останки, скелет кита неминуче опускається на дно океану.

Вчені називають це китовим падінням. На морському дні скелет кита стає джерелом поживних речовин для видів, які тут мешкають, зокрема вугрів, черв'яків, крабів і восьминогів. Таким чином навіть після смерті ці благородні істоти приносять в океан нове життя.

Раніше Фокус писав про те, що сірий кит десятиліттями підтримує екосистему на дні океану.