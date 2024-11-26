На піку найвищої гори Землі лежить те, що сотні мільйонів років ховалося в океані: про що йдеться

Дослідники розповіли про формування та долю найвищої гори в усьому світі — що нам відомо.

Еверест, також відомий як Джомолунгма тибетською і Сагарматха непальською — найвища гора на Землі. При цьому вершина гори вкрита вапняком, який кілька сотень мільйонів років тому лежав на дні Світового океану, а тому це місце здатне багато розповісти про минуле планети, пише Discover Magazine.

За словами вченого-геолога з Університету штату Колорадо Шона Галлена, по суті, Еверест є чудовим прикладом того, наскільки динамічна наша планета в геологічному часі. Британське Королівське географічне товариство назвало гору Еверест 1865 року на честь сера Джорджа Евересту, генерального інспектора Індії з 1830 по 1843 рік. Утім, сам Еверест не прагнув, щоб вершина була названа на честь нього — він вважав за краще використовувати місцеві назви для географічних об'єктів.

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І все ж, приймач на посаді генерального інспектора не знав місцевих назв гори, а тому найвища вершина світу врешті-решт стала Еверестом. Зазначимо, що ця назва широко використовується і сьогодні, особливо за межами Непалу і Тибету.

Відомо, що висота Евересту становить 8 849 метрів і з його вершини можна побачити Тибет, Індію та Непал. Для порівняння, вершина настільки висока, що її висота еквівалентна двом десяткам Емпайр-Стейт-білдінг. Але це, схоже, ще не межа.

Дослідження показують, що весь Гімалайський хребет продовжує зростати, зокрема й Еверест. За словами Галлена, він трохи стискається, а потім знову підіймається, оскільки наша планета динамічна. Гімалайський хребет утворився мільйони років тому, коли тектонічні плити Євразії та Індії врізалися одна в одну, підштовхуючи земну кору вгору. Сьогодні ці плити все ще продовжують рух, чим і викликані зміни у висоті гір.

У травні 1953 року Едмунд Гілларі та Тенцинг Норгей стали першими людьми, які досягли найвищої точки на Землі. Відтоді тисячі людей по всьому світу намагаються піднятися на вершину Евересту, але це, на жаль, вдається не кожному. Статистика свідчить про те, що понад 300 альпіністів загинули, намагаючись підкорити Еверест, а більшість з їхніх тіл все ще перебувають на схилу найвищої гори у світі. Саме тому Еверест часом також називають "найвищим кладовищем" у світі.

Зазначимо, що сходження на Еверест технічно складне і неймовірно небезпечне. Через надзвичайно низький вміст кисню та грізну погоду область вище 8000 метрів було названо "зоною смерті". Саме тому підкорення Евересту дається далеко не кожному. Вітри в зоні смерті можуть досягати неймовірних 241 км/год, а температура часом може опускатися до -60 градусів за Цельсієм, а через вітер може опускатися і до -83 градусів за Цельсієм.

Зміна клімату чинить тривожний вплив на Еверест і спільноти, що оточують його. Дослідження 2022 року показало, що на найвищому льодовику Евересту лід, накопичення якого тривало близько 2000 років, повністю розтанув, і це сталося за останні три десятиліття.

Вчені також виявили, що така зміна клімату і танення льодів наражає місцевих жителів на ризик повеней і нестачі води. Водночас збільшення кількості опадів на великих висотах збільшує ймовірність сходження лавин і каменепадів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому Еверест видає жахливі звуки з настанням темряви.