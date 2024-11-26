На пике самой высокой горы Земли лежит то, что сотни миллионов лет скрывалось в океане: о чем речь

Исследователи рассказали о формировании и судьбе самой высокой горы во всем мире — что нам известно.

Эверест, также известный как Джомолунгма на тибетском и Сагарматха на непальском — самая высокая гора на Земле. При этом вершина горы покрыта известняком, который несколько сотен миллионов лет назад лежал на дне Мирового океана, а потому это место способно многое рассказать о прошлом планеты, пишет Discover Magazine.

По словам ученого-геолога из Университета штата Колорадо Шона Галлена, по сути, Эверест является отличным примером того, насколько динамична наша планета в геологическом времени. Британское Королевское географическое общество назвало гору Эверест в 1865 году в честь сэра Джорджа Эвереста, генерального инспектора Индии с 1830 по 1843 год. Впрочем, сам Эверест не стремился, чтобы вершина была названа в честь него — он предпочитал использовать местные названия для географических объектов.

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И все же, приемник на посту генерального инспектора не знал местных названий горы, а потому самая высокая вершина мира в конце концов стала Эверестом. Отметим, что это название широко используется и сегодня, в особенности за пределами Непала и Тибета.

Известно, что высота Эвереста составляет 8 849 метров и с его вершины можно увидеть Тибет, Индию и Непал. Для сравнения, вершина настолько высока, что ее высота эквивалентна двум десяткам Эмпайр-стейт-билдинг. Но это, похоже еще не предел.

Исследования показывают, что весь Гималайский хребет продолжает расти, в том числе и Эверест. По словам Галлена, он немного сжимается, а затем вновь поднимается, так как наша планета динамична. Гималайский хребет образовался миллионы лет назад, когда тектонические плиты Евразии и Индии врезались друг в друга, подталкивая земную кору вверх. Сегодня эти плиты все еще продолжают движение, чем и вызваны изменения в высоте гор.

В мае 1953 Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей стали первыми людьми, достигшими самой высокой точки на Земле. С тех пор тысячи людей по всем миру пытаются подняться на вершину Эвереста, но это, увы, удается не каждому. Статистика свидетельствует о том, что более 300 альпинистов погибли, пытаясь покорить Эверест, а большинство из их тел все еще находятся на склона самой высокой горы в мире. Именно поэтому Эверест порой также называют "самым высоким кладбищем" в мире.

Отметим, что восхождение на Эверест технически сложно и невероятно опасно. Из-за чрезвычайно низкого содержания кислорода и грозной погоды область выше 8000 метров была названа "зоной смерти". Именно поэтому покорение Эвереста дается далеко не каждому. Ветры в зоне смерти могут достигать невероятных 241 км/час, а температура порой может опускаться до -60 градусов по Цельсию, а из-за ветра может опускаться и до -83 градусов по Цельсию.

Изменение климата оказывает тревожное воздействие на Эверест и окружающие его сообщества. Исследование 2022 года показало, что на самом высоком леднике Эвереста лед, накопление которого заняло около 2000 лет, полностью растаял, и это произошло за последние три десятилетия.

Ученые также обнаружили, что такое изменение климата и таяние льдов подвергает местных жителей риску наводнений и нехватки воды. В то же время увеличение количества осадков на больших высотах увеличивает вероятность схода лавин и камнепадов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему Эверест издает ужасающие звуки с наступлением темноты.