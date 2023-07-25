Кровавое пиршество. Ученые показали редкие кадры, как полсотни акул накинулись на кита (видео)

Акулы нередко собираются, чтобы устроить "праздник живота" на останках морских гигантов, однако исследователям редко удается заснять подобное поведение.

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Как правило, тигровые акулы предпочитают жить в одиночестве, однако все меняется, когда посреди океана появляется тело мертвого кита — он источает особенный запах, который кажется акулам весьма притягательным. В результате они слетаются на него, как мухи на варенье и пиршествуют, пока от кита не останется ничего, пишет Science Alert.

Не секрет, что мертвые тела китов способны привлечь десятки акул одновременно, однако ученым редко удается заснять подобное поведение хищников на камеру. Впрочем, в этот раз ученым удалось заснять кровавое пиршество, в котором приняли участие сразу около полусотни акул. Отметим, что кадры были сняты у побережья Квинсленда (Австралия) с помощью дрона, пролетающего мимо — на кадрах видно скопление около 50 акул, которые вгрызаются в тушу умершего горбатого кита.

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По словам старшего рейнджера из Департамента окружающей среды и науки Квинсленда (DES) Дэниела Клифтона, это редкое зрелище, однако оно чрезвычайно важно для изучения акул. Кроме того, оно является еще одним напоминанием для местных пловцов и туристов: там, где есть мертвые киты, непременно появятся и акулы. По сути, данное видео является ярким тому доказательством.

Смерть кита весьма печальное событие для океана, но не напрасное. Умирая, эти морские гиганты создают источник жизни для многих других животных, в том числе рыб, акул, а также других морских обитателей. Исследователи отмечают, что им невероятно повезло заснять этот процесс и узнать больше о жизненном цикле в океане.

Чтобы обезопасить местных жителей и туристов, однако иметь возможность и дальше наблюдать за естественным кормлением, официальные лица прикрепили останки горбача к безопасному месту в заливе Херви.

На кадрах, полученных с помощью дрона, видны тени акул, которые кружат вокруг туши кита и вгрызаются в его плоть. Порой также можно увидеть момент, как отдельные акулы бросаются к киту, хватают его и мотают его телом вперед и назад, пытаясь ухватить кусок побольше. Кроме того, в какой-то момент на видео также можно увидеть облако с желтым оттенком, которое будто дрейфует из-под кита, когда обезумевшие акулы атакуют его снизу. Исследователи отмечают, что данное облако, по сути, является признаком того, что желудочные газы и соки кита просачиваются в океан.

В течение 30 последних лет ученые изучают события, связанные с поеданием китов в океане. Исследования показывают, что тигровые акулы в действительности являются частыми гостями подобных "кровавых пиршеств", однако порой к ним также присоединяются и представители других видов, например, большие белые акулы или акулы-быки.

Исследователи отмечают, что несколько раз им в действительности удалось наблюдать, как большие белые акулы и тигровые акулы мирно питались тушами китов у берегов Австралии. Любопытно, но ученые также отмечают, что порой к этому "кровавому пиршеству" также присоединяются и морские крокодилы.

Как правило, акулы являются одними из первых существ, кому удается добраться до этого "пиршества", однако остатки туши кита на самом деле заставляют глубоководные экосистемы работать десятилетиями. Дело в том, что после смерти тело кита некоторое время удерживается на поверхности с помощью газов и жира, однако по мере того, как падальщики поедают останки, скелет кита неизбежно опускается на дно океана.

Ученые называют это китовым падением. На морском дне скелет кита становится источником питательных веществ для видов, которые здесь обитают, в том числе угрей, червей, крабов и осьминогов. Таким образом даже после смерти эти благородные существа приносят в океан новую жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что серый кит десятилетиями поддерживает экосистему на дне океана.