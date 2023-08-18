Пират, который держал в страхе всю Европу. Ученые раскрыли правду об адмирале Османской империи

Хайреддин Барбаросса (Рыжебородый) стал выдающейся фигурой в морской истории, снискав славу грозного пирата 16-го века. Его история разворачивалась на фоне стратегических маневров и территориальных изменений.

Хайреддин родился на греческом острове Лесбос примерно в 1478 году и имел трех родных братьев. При рождении он получил имя Хизир, а впоследствии стал известен как Хайреддин. Вместе с братьями они завоевали Алжир и подчинили его османам, чтобы защититься от испанцев. Однако в 1518 году испанцы осадили город Тлемсен, вблизи Алжира. Во время битвы за город погибли все братья Барбароссы, пишет Ancient Origins.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После этого Хайреддин стал правителем Алжира, и продолжал служить Османской империи. Также он унаследовал фамилию брата, Барбаросса, и большую пиратскую флотилию, которая в целом насчитывала около тысячи пиратов.

В 1520 году смерть османского султана Селима I привела к власти Сулеймана Великолепного, который пообещал Хайреддину защиту от испанских вторжений в обмен на услуги пиратского флота. Это стало катализатором неустанных набегов на французские и испанские прибрежные территории.

Вторжения Хайреддина привели к появлению врагов. В 1531 году он одержал победу над Андреа Дориа, уважаемым генуэзским адмиралом, который командовал грозной армадой из 40 галер. Эта победа обеспечила корсару признательность Сулеймана.

В следующем году, когда Барбаросса был в военной экспедиции в Габсбургскую Австрию, Дориа захватил несколько городов на побережье материковой Греции. Хотя османы успешно отбили эти города, именно тогда султан осознал важность наличия сильного флота для защиты интересов Османской империи в Средиземном море от опытных моряков Европы, включая генуэзцев и венецианцев. В результате Рыжебородого вызвали в Константинополь и назначили адмиралом османского флота.

Битва при Превезе в сентябре 1538 года была исторической морской битвой между османским и западнохристианским флотом Фото: Actia Nicopolis Foundation / CC BY 4.0

Сила духа Хайреддина проверена на прочность в 1538 году, когда образовалась Священная лига во главе с Андреа Дориа, которая стремилась противостоять османскому господству в море. Кульминацией противостояния стала битва при Превезе, которая обеспечила османское военно-морское господство в восточном Средиземноморье вплоть до битвы при Лепанто в 1571 году.

Преданный Османской империи, Хайреддин отверг предложения Карла V, когда тот пытался подкупить пирата и переманить на свою сторону. Его кампании продолжались, постепенно вызывая стратегические изменения между некоторыми территориями, кульминацией которых стала уплата дани, чтобы избежать его вторжений. На этапе османско-французского сотрудничества Барбаросса оказался в авангарде защиты южной Франции от испанского наступления.

В 1544 году между Османской и Испанской державами заключили перемирие, которое приостановило конфликт. В следующем году объявили об уходе корсара в отставку на виллу на северном берегу Босфора. Его наследие осталось в мемуарах, которые запечатлели его историю в анналах времени. В 1546 году его жизненный путь завершился, и он нашел свое место упокоения на берегу Босфора.

Ранее Фокус писал, как однажды Юлий Цезарь попал в плен к пиратам и впоследствии отомстил за это.