Иногда у человека может начаться кровоизлияние в мозг после удаления зуба: что выяснили ученые

Уникальный случай был зафиксирован, когда мужчина обратился в больницу после посещения стоматолога.

Как выяснили ученые, удаление зуба стало косвенной причиной кровоизлияния в мозг, после чего у мужчины диагностировали редкую генетическую болезнь, пишет Live Science.

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Удалили зубы — пропало зрение

В журнале BMJ Case Reports ученые описали очень редкий случай. Житель Австралии отправился к стоматологу, который удалил ему два зуба. Уже через полчаса у мужчины, которому под шестьдесят, началась кружится голова и его начало тошнить. При этом у мужчины значительно ухудшилось зрение.

Австралиец сразу же обратился в больницу, но ему стало еще хуже. Мужчина не мог нормально ходить и постоянно падал на правую сторону. Врачи измерили ему давление, и оно оказалось очень высоким. После проведения компьютерной томографии врачи обнаружили в нижней левой части мозга кровотечение, которое известно, как внутримозговое кровоизлияние (ВМК). По словам ученых, ВМК является распространенной формой инсульта и это состояние могут вызвать разные причины, включая травмы и очень низкие температуры.

Авторы исследования указывают на то, что это четвертый известный случай, когда произошло внутримозговое кровоизлияние после посещения стоматолога. Ученые считают, что в данном случае ВМК было вызвано внезапным повышением артериального давления, которое появилось после удаления зубов.

В ходе наблюдений за пациентом, врачи выяснили, что терапевт заподозрил у мужчины болезнь Паркинсона, которая убивает нейроны в мозге и вызывает проблемы с движением. Поэтому еще за полтора месяца до похода к стоматологу мужчину врач направил на компьютерную томографию.

Уникальный случай был зафиксирован, когда мужчина обратился в больницу после посещения стоматолога Фото: Live Science

Редкая генетическая болезнь

Тогда при обследовании не были обнаружены проблемы с кровеносными сосудами в мозге, но были замечены признаки болезни белого вещества мозга. Во время этой болезни снижение кровотока вызывает повреждение нервных волокон, которые передают информацию между различными частями мозга. Когда врачи сделали МРТ австралийцу, то предыдущие выводы подтвердились.

По словам авторов исследования, чтобы найти причину появления болезни белого вещества, был проведен анализ ДНК.

В результате врачи обнаружили мутацию в гене NOTCH3, который связан с редким наследственным заболеванием. Эта болезнь вызывает уменьшение притока крови к головному мозгу и известна как церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией (ЦAДAПИЛ).

Эту болезнь очень сложно обнаружить, ведь на 100 тысяч человек, только двое могут иметь тяжелую форму. К тому же при этой болезни появляются проблемы со зрением, возникает слабость, трудно ходить и эти симптомы похожи на симптомы других неврологических болезней, например, рассеянного склероза.

По словам ученых, раньше считалось, что ВМК является редким осложнением ЦАДАПИЛ. Но недавнее исследование показало, что на самом деле ВМК может быть более распространенным осложнением, чем считалось ранее.

Как бы то ни было, но то, что произошло с мужчиной в Австралии, является первым известным случаем появления ВМК у человека с ЦАДАПИЛ после того, как был проведено стоматологическое вмешательство.

По словам ученых, уже чрез три месяца после случившегося у мужчины улучшилось состояние здоровья и зрение пришло в норму. Пациенту назначили длительный курс лечения, чтобы улучшить приток крови в мозг и предотвратить повторные инсульты.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.