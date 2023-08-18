Нас всех надули. Очки, блокирующие синий свет, на самом деле не работают — доказано учеными

Последние чуть более 20 лет большинство людей верили, что специальные очки помогут защитить глаза от влияния экранов, но последние исследования показали, что это не так.

В современном мире множество людей проводят большую часть времени за мониторами компьютеров, телефонов или телевизоров. Будь то отдых, работа или учеба количество нашего экранного времени зашкаливает. В начале 2000-х появились рекомендованные оптиками фильтры синего света, которые якобы должны были защитить глаза от воздействия экрана, пишет Science Focus.

Таким образом многие, кто вынужден проводить за экранами большое количество часов, полагались на фильтр, блокирующий синий свет, в качестве защиты для глаз. Однако недавно ученые обнаружили, что последние 20 лет человечество находились в заблуждении — очки, блокирующие синий свет, неспособны защитить наше зрение.

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Синий свет является важной частью спектра видимого света, но он также излучается искусственными источниками, например, телефонами и компьютерами. В 2000-х маркетинговые заявления предполагали, что эти фильтры способны уменьшить нагрузку на глаза, а также предотвратить нарушения сна, вызванные чрезмерным воздействием синего света.

В новом исследовании Ученые из Университета Мельбурна (Австралия), Лондонского университета и Университета Монаш (Австралия) рассмотрели 17 разных контрольных испытаний, чтобы понять, действительно ли эти фильтры оказывают какое-либо положительное влияние на здоровье человека.

В результате команда обнаружила, что фильтры, поглощающие синий свет, в действительности не способны снизить напряжение наших глаз и уж точно не влияют на качество сна, которое может страдать от синего света. По крайней мере, этого не наблюдается в краткосрочной перспективе. Более того, ученые не нашли подтверждений того, что эти фильтры способны защитить сетчатку глаз от повреждений.

По словам профессора Эндрю Пшибыльский из Оксфордского университета, который не принимал участия в обзоре, результаты данного исследования оказались довольно "разрушительными". По сути, результаты позволяют обществу сделать паузу и задаться вопросом, что они должны изменить в своем поведении.

Ученые отмечают, что количество света, которые наши глаза получают от экранов, в действительности составляет около одной тысячной того, что исходит от естественного дневного света. При этом линзы блокируют лишь 10-25% синего света. По словам первого автора исследования, доктора Сумира Сингха, для того, чтобы фильтры против синего света в действительности работали, они, очевидно, должны иметь янтарный оттенок.

Впрочем, исследователи отмечают, что в обзоре было рассмотрено только краткосрочное влияние фильтров против синего света — от 1 дня до 5 недель — потребуются дополнительные исследования, чтобы проверить, какой эффект оказывают линзы в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как экраны телефонов и компьютеров портят наше зрение.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.