"Плотоядные" бактерии убили 3 человека в двух штатах США: что известно

Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Три человека на северо-востоке США недавно умерли от редкой, "плотоядной" бактериальной инфекции. Ее вызывают бактерии, живущие в прибрежных водах морей и океанов, пишет Live Science.

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Бактериальную инфекцию, от которой в США недавно умерли три человека, взывают бактерии Vibrio vulnificus. Эти бактерии могут попасть в открытые раны людей, когда те плавают в прибрежных водах или же едят сырых моллюсков.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно 10 видов Vibrio могут вызывать относительно легкие заболевания у людей, но только вид Vibrio vulnificus может вызывать появление опасных для жизни инфекций, которые приводят к поглощению плоти бактериями. Такие инфекции, известные как некротизирующий фасциит, вызывают быстрое отмирание плоти вокруг раны. Примерно каждый пятый инфицированный человек умирает в течение дня или двух после заражения.

В сообщении Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк от 16 августа сказано, что бактерии Vibrio vulnificus были обнаружены у недавно умершего в этом штате человека.

До этого, как стало известно в штате Коннектикут в период с 1 по 28 июля были зафиксированы три случая заражения бактериями Vibrio vulnificus. Все трое зараженных, которых госпитализировали, являются жителями штата. По состоянию на 15 августа двое из этих людей умерли.

Как стало известно, два случая заражения произошли в результате купания людей с открытыми ранами в прибрежных водах, а третий случай произошел, когда человек ел сырых устриц в заведении за пределами штата.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди с ослабленной иммунной системой, заболеваниями печени, раком, диабетом или ВИЧ имеют более высокий риск заражения и тяжелых осложнений от инфекций, вызванных бактериями Vibrio vulnificus.

Как уже писал Фокус, иногда у человека может начаться кровоизлияние в мозг после удаления зуба. Уникальный случай был зафиксирован, когда мужчина обратился в больницу после посещения стоматолога. Как выяснили ученые, удаление зуба стало косвенной причиной кровоизлияния в мозг, после чего у мужчины диагностировали редкую генетическую болезнь.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.