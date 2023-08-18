Рыбаки поймали девятиметровго "динозавра", но выбросили его за борт из-за неприятного запаха (фото, видео)

У этого существа была длинная шея, четыре больших плавника красного цвета и хвост длиной около 2 м. В грудной полости не было внутренних органов, а кишечник разложился.

Несмотря на потенциальную историческую находку, капитан судна Акира Танака предпочел выбросить десятиметрового гниющего монстра весом около двух тонн в Тихий океан, чтобы не испортить улов. Об этом сообщает The Mirror.

В 1977 году японские рыбаки были потрясены, когда вытащили тушу загадочного морского существа из глубин Тихого океана.

Сделав несколько снимков останков морского зверя, моряки решили выбросить его за борт из-за неприятного запаха. Находки сделали рыбаки японского траулера Zuiyo Maru, который находился к востоку от порта Крайстчерч в Новой Зеландии.

Вытащив "динозавра" из морских глубин, рыбаки были убеждены, что они открыли новый вид морского животного. Но капитана Акиру Танаку, судя по всему, больше заботил неприятный запах, он решил выбросить обратно находку, чтобы не портить улов.

Но прежде были сделаны фото и образцы скелета, кожи и плавников существа по прозвищу Несси, чтобы можно было провести дальнейший экспертный анализ.

У существа была длинная шея, четыре больших плавника красного цвета У существа была длинная шея, четыре больших плавника красного цвета

У этого существа была длинная шея, четыре больших плавника красного цвета и хвост длиной около 2 м. В грудной полости не было внутренних органов, а кишечник разложился, однако плоть и жир остались нетронутыми. Впоследствии ученые смогли извлечь аминокислоты для исследования.

Ученые из Йокогамы и Токио поначалу решили, что это морской змей или доисторический плезиозавр, вымерший 65 млн лет назад. Это вызвало огромный переполох и "помешательство на плезиозаврах" в Японии, руководство судоходной компании распорядилось о поиске брошенного трупа, но безуспешно.

Ученые из Йокогамы и Токио поначалу решили, что это морской змей или доисторический плезиозавр, вымерший 65 млн лет назад

Но другие ученые были настроены скептически. Шведский палеонтолог Ханс-Кристиан Бьерринг сказал, что если бы японцы собрали образцы плавников и кожи, то можно было бы под микроскопом сделать вывод, что это такое.

"Морская среда и фауна резко изменились со времен существования плезиозавров", — пояснил Бьерринг.

Еще один исследователь Уве Перссон высказался от том, что плезиозавры были намного больше и что представляется маловероятным, что прежде его не замечали.

Позже было решено, что найденная туша, скорее всего, принадлежала гигантской акуле или другому животному.

Напомним, что мореплаватели пережили жуткие мгновения, когда киты-убийцы окружили яхту "Санта-Барбара" и оторвали руль.

Также сообщалось, что на берегу штата Айдахо нашли акулу с острыми зубами, которая вызвала переполох.