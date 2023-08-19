Нифмы и священное место. Археологи в Болгарии нашли необычный храм (фото)

Недавние археологические исследования на участке Перперикон, вблизи города Карджали, открыли гидрологическое святилище, названное нимфеем. Этот комплекс датируется 2-3 веками.

Археологический комплекс Перперикон, который является одним из древнейших мегалитических сооружений, считался лишь водохранилищем. Однако современные раскопки открыли непредвиденное измерение — святилище, украшенное изящной стеной и величественными колоннами, происходящими из эпохи Древнего Рима, пишет Arkeonews.

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Профессор Николай Овчаров, болгарский археолог и руководитель раскопок, отметил, что именно этот участок Перперикона ранее был известен только как водохранилище вместимостью почти полмиллиона литров питьевой воды, глубина которого достигала около 5 метров.

Открытие водяного храма стало возможным благодаря недавним находкам, сделанным во время продолжающихся на этом месте реставрационных работ. Между этим водохранилищем и водохранилищем, расположенным на Акрополе, возникла контрастная особенность: если последнее полностью высечено в скалистой местности, то первое имело четкую конфигурацию — оно окружено скалой с трех сторон, а его восточный фасад украшен тонко обработанной квадратной стеной.

Эта архитектурная деталь, как оказалось, была фронтальной частью святилища. Раскопки также обнаружили остатки карнизов, оснований колонн, пьедесталов и, возможно, даже статуй, как выяснил профессор Овчаров.

Профессор Николай Овчаров, болгарский археолог и руководитель раскопок, отметил, что именно этот участок Перперикона, ранее был известен только как водохранилище вместимостью почти полмиллиона литров питьевой воды, глубина которого достигала около 5 метров Фото: BTA

Исследователи отметили историческое значение городских нимфей, особенно во время осад, отметив, что аналогичные образцы присутствовали в Малой Азии, в то время как сравнительно редкие артефакты, посвященные почитанию и олицетворению воды, задокументированы в Болгарии.

Тщательные археологические исследования на территории Перперикона продолжаются уже в течение двух лет и обеспечивается только за счет меценатства муниципалитета Крджали, поскольку государственного финансирования нет. Планируется, что исследования продлятся до середины сентября.

Ранее Фокус писал о редких находках из Карфагена. Археологи обнаружили золотые монеты, которым почти 3 тыс. лет.