Редкие находки из Карфагена. Археологи обнаружили золотые монеты, которым почти 3 тыс. лет (фото)

Детские жертвоприношения, золотые дары и присутствие богини — раскопки в карфагенском святилище Тофет открывают гобелен ритуалов и верований, определявших древнюю цивилизацию.

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Археологи, проводящие раскопки в Карфагене, совершили важное открытие, о чем сообщило Министерство культуры Туниса. Среди находок — группа артефактов, в том числе пять золотых монет, датированных 3 веком до нашей эры. Кроме того, во время раскопок также были обнаружены надгробия и несколько урн с останками животных, младенцев и недоношенных детей, пишет Arkeonews.

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Карфаген, основанный финикийцами около 2900 лет назад, занимает обширное археологическое место, расположенное на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Тунисский залив и окружающие просторы.

Впоследствии Карфаген взял на себя роль провинциальной столицы Африки во времена Римской империи. Его историческое значение вытекает из его роли как выдающейся торговой империи в античности.

На территории Тофета выделены отдельные зоны для разных целей. "Зона святилища" предназначена для представления жертвенных приношений, в то время как прилегающая территория кладбища служила местом последнего упокоения умерших.

История раскопок этого места уходит в 1921 году, когда команда французских археологов начала свои исследования. Их усилия увенчались открытием удивительного собрания из более чем 20 000 урн. Каждая из этих урн хранила прах детей, прежде всего новорожденных, а также детей младше четырех лет.

Хотя исторические источники однозначно указывают на карфагенскую традицию детских жертвоприношений, интерпретации расходятся, оставляя место для различных гипотез по поводу точной природы этих ритуалов.

Несколько находок, обнаруженных на том месте Фото: Tunisia Ministry of Cultural Affairs/Facebook

Среди заслуживающих внимания находок — исключительные золотые монеты, каждая из которых имеет примерно 2,5 см в диаметре. На этих монетах можно увидеть очень детализированное изображение Танита, древнего божества, ассоциирующегося с плодородием и материнством.

Эти тщательно изготовленные монеты, очевидно, преподносили в качестве даров главным божествам Тофета: богу Хаммону и богини Танит. Сообщается, что состоятельные верующие разместили эти монеты в святилище.

Святилище Тофета в Карфагене является выдающимся свидетельством пунического наследия, его классифицируют как один из самых известных пунических памятников в большом карфагенском комплексе. Его освященное пространство, посвященное почитанию богов Танит и Хаммона, резонирует через временные и географические границы, занимая свое почетное место в обширном западном бассейне Средиземного моря.

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