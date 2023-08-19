Все повторяется. Древний пожар породил крупнейшее вымирание за 60 млн лет, и это происходит снова

Исследователи опасаются, что смертоносные лесные пожары могут дать толчок новому массовому вымиранию, которое погубит большинство видов.

Климатический кризис, с которым столкнулась Земля, повлиял на жизнь всего живого на планете: поверхность океана достигла рекордных показателей, на сушу обрушились интенсивные тепловые волны и масштабные лесные пожары. В новом исследовании ученые провели параллели между последним массовым вымиранием на планете и тем, что происходит сейчас, пишет Science Alert.

По словам исследователей из Калифорнийского университета за последние десятилетия смертоносные лесные пожары стали все более частыми, виной тому антропогенное изменение климата и разрушительные методы управления земельными ресурсами. Ученые отмечают, что 13 000 лет назад Южная Калифорния также пережила волну лесных пожаров, которые навсегда изменили растительность региона и способствовали крупнейшему вымиранию на Земле за более чем 60 миллионов лет.

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В ходе нового исследования ученые сосредоточились на понимании того, какие изменения происходили в Калифорнии во время последнего масштабного вымирания в конце плейстоцена, периода, который также известен как ледниковый. Известно, что это событие стало причиной гибели большинства крупных млекопитающих на планете примерно от 10 000 до 50 000 лет назад. Исследователи отмечают, что этот период также ознаменовался драматическими изменениями климата и быстрым распространением человеческого населения.

Последнее крупное вымирание

Последние 66 миллионов лет в истории Земли часто называют эпохой млекопитающих. Именно в этот период наши дальние родственники воспользовались вымиранием динозавров, чтобы стать доминирующим на планете видом.

Исследователи отмечают, в плейстоцене Евразия и Америка кишели огромными зверями, например, шерстистыми мамонтами, гигантскими медведями и волками. Однако внезапно они исчезли: Северная Америка потеряла более 70% крупных видов весом более 44 кг, Южная Америка лишилась более 80%, Австралия — почти 90%. По сути, только Африке, Антарктиде и нескольким отдаленным островам удалось сохранить то, что можно считать "естественными" сообществами животных.

Причина этого крупнейшего за последние 60 миллионов лет вымирания до сих пор остается неясной. Палеонтологи и археологи десятилетиями спорят о том, что стало причиной массовой гибели млекопитающих. Причем ученые оказались сбиты с толку не тем, что очевидных виновников нет, по сути, их оказалось слишком много.

Окончание последнего ледникового периода привело к потеплению климата и изменению погодных условий, а также реорганизации растительных сообществ. Параллельно с этим человеческая популяция неумолимо расширялась и распространялась по планете. Ученые считают, что оба эти фактора по отдельности или вместе могли стать причиной массового вымирания крупных млекопитающих.

Смертельная комбинация

Впрочем, некоторые записи все же предполагают подсказки. Например, Ла-Бреа-Тар-Питс в Лос-Анджелесе является самым богатым в мире месторождением окаменелостей ледникового периода. Здесь хранятся кости тысяч крупных млекопитающих, которые оказались в ловушке вязких асфальтовых просачиваний за последние 60 миллионов лет. Ученые извлекли белки из этих окаменелостей, а затем с помощью радиоактивного углерода смогли датировать их. Это позволило пролить свет на время и причины гибели крупных млекопитающих.

В новом исследовании ученые вновь обратились к Ла-Бреа-Тар-Питс и близлежащему озеру Эльсинор. В результате им удалось обнаружить свидетельства драматического события, произошедшего 13 000 лет назад, которое навсегда изменило растительность Южной Калифорнии и привело к исчезновению знаковых крупных млекопитающих.

Ученые проанализировали окаменелости и пришли к выводу, что причиной этого крупнейшего массового вымирания стала смертельная комбинация потепления климата, многолетние засухи и быстро растущая популяция людей. Именно эти факторы и подтолкнули экосистему Южной Калифорнии к коллапсу.

Авторы исследования отмечают, что также натолкнулись на нечто новое и неожиданное — катализатором этого вымирания, по-видимому, стало беспрецедентное увеличение лесных пожаров, которые, как полагают ученые, были устроены людьми.

Исследователи также изучили образцы древесного угля из озера Эльсинор и обнаружили, что до появления людей пожарная активность в прибрежной части Южной Калифорнии была низкой. Однако в период 13 200 и 13 000 лет назад, по мере роста человеческой популяции, количество пожаров в регионе сильно увеличилось.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что жара, засуха, гибель травоядных и пожары, вызванные деятельностью человека привели местную экосистему к переломному моменту.

Уроки на будущее

Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты могут стать уроком для человечества и пролить свет на сегодняшний климатический кризис и кризис биоразнообразия. Ученые считают, что комбинация, которая 13 000 лет привела к массовому вымиранию крупных млекопитающих, разыгрывается и сегодня. Мы уже наблюдаем потепление климата, увеличение численности населения, утрату биоразнообразия и масштабные пожары, вызванные деятельностью человека.

Тревожным отличием является то, что сегодня температура повышается в 10 раз быстрее, чем в конце ледникового периода, что способствует пятикратному увеличению частоты и интенсивности пожаров, а также значительно расширяет их площадь.

Параллели между вымиранием мегафауны в позднем плейстоцене и сегодняшними экологическими кризисами поразительны. А потому ученые уверены, что человечеству стоит задуматься и предпринять необходимые шаги уже сейчас.

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