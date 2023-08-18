Большая чистка Земли. К концу столетия человечество ждет масштабная "коррекция населения"

Исследователи полагают, что это может привести к цивилизационному коллапсу — останутся только самые богатые и самые стойкие.

Related video

Еще чуть более двух столетий назад, в 1800 году, лишь около миллиарда человек называли Землю своим домом. Столетие спустя население планеты выросло еще на 600 миллионов, а сегодня на Земле живет около 8 миллиардов человек. Такой рост является неустойчивым для нашей экосферы и может привести к масштабной "коррекции численности населения", пишет Science Alert.

Такие результаты показало новое исследование популярного эколога Уильяма Риса из Университета Британской Колумбии в Канаде. Исследователь утверждает, что человечество использует ресурсы Земли неустойчивыми темпами, а естественные склонности людей, по сути, мешают исправить "продвинутый экологический перебор". В результате это приведет к коллапсу цивилизации уже к 2100 году.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Риса, Homo sapiens развился, чтобы воспроизводиться в геометрической прогрессии, расширяться географически и потреблять все доступные ресурсы. Результатом такого поведения человечества может стать коллапс, который "исправит население Земли". Исследователь предполагает, что уже к концу столетия на планете останутся лишь самые богатые и самые устойчивые сообщества.

В течение большей части эволюционной истории человечества нашим экспансионистским тенденциям противостояла негативная обратная связь. Однако научная революция и использование ископаемого топлива во многом сократили формы негативной обратной связи, это позволило людям реализовать свой потенциал для экспоненциального роста на все 100%.

В результате господство людей на планете привело к тому, что человечество забыло, что мы все еще зависим от естественного отбора. Более того, наша естественная склонность к краткосрочному мышлению сыграла с нами злую шутку — она чрезвычайно хорошо послужила нам в эволюционном прошлом, но по-прежнему заставляет нас брать столько, сколько нужно и сколько мы можем получить, не задумываясь о последствиях.

Все это привело к чрезмерному потреблению и загрязнению окружающей среды, которое будет лишь увеличиваться по мере увеличения финансовой безопасности и численности населения планеты. По мнению Риса, изменения климата, с которыми уже столкнулось человечество, является свидетельством того, что Земля уже испытывает напряжение, но это, по мнению исследователя, лишь мала часть проблемы.

Поскольку люди продолжают в изобилии использовать ископаемое топливо, одновременно игнорируя симптомы перерасхода, все это лишь способствует шестому массовому вымиранию Земли. К слову, по мнению некоторых исследователей оно уже началось. Все это, как считает Рис, в конце концов приведет к хаотическим разрушениям основных систем жизнеобеспечения Земли.

Более того, ученый настаивает, что предлагаемые решения по "спасению мира", например отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии, а также запрет на использование аэрозолей, разрушающих озоновый слой Земли, увы, не способны решить проблему перенаселения планеты.

По мнению Риса, актуальным остается вопрос, удастся ли технологическим усовершенствованиям в борьбе с изменениями климата и производстве продуктов питания идти в ногу с растущими потребностями населения планеты. Если инновации не смогут обеспечить решения, нас ждет коллапс.

Рис считает, что нехватка продовольствия, войны, разрушение среды обитания и болезни в будущем способны весьма сильно "почистить" население планеты. Впрочем, Рис считает, что у человечества все же есть надежда, если нам удастся снизить нагрузку на планету в комплексе. Исследователь также настаивает, и он не первый, что человечеству необходимо "открыть глаза и принять отношения с планетой".

Ранее Фокус писал о том, что ученые обеспокоены, что мир захватят бессмертные пожилые миллиардеры.