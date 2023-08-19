Озадачили исследователей: кто и как построил пустынных змеев Ближнего Востока

В пустынях Ближнего Востока можно встретить раскидистые образования, известные как пустынные змеи, вытесанные в каменистой местности более восьми тысячелетий назад. Некоторым из них более 8 тысяч лет.

Обнаруженные в 1920-х годах во время воздушных разведывательных полетов над пустынными ландшафтами, пустынные змеи сначала озадачивали исследователей своим загадочным назначением. Сейчас преобладают теории, объясняющие эти сооружения как вольеры для животных, стратегически расположенные вдоль миграционных путей, чтобы загонять в ловушку стада газелей, антилоп и других, проходивших поблизости, пишет IFLScience.

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Эти сооружения, простирающиеся до пяти километров в длину, на уровне земли имеют скромные черты. Однако их масштабы раскрываются как огромный узор с высоты птичьего полета.

Сложная загадка того, как доисторические общества создали эти места без помощи воздушного наблюдения, долгое время оставалась неразрешенной. Недавняя находка на территории Иордании и Саудовской Аравии предлагает свежий взгляд на этот вопрос.

В месте Зебель аз-Зилият в Саудовской Аравии исследователи обнаружили схемы длиной 382 сантиметра, на которых, похоже, изображены тщательно выверенные планы пустынных змей, что расположены в этом регионе и имеют возраст около 8 тыс. лет.

Если эта интерпретация подтвердится, то схемы станут древнейшими сохранившимися масштабными чертежами в летописи человеческой цивилизации. Эта эпоха имеет глубокое значение в летописи человечества, характеризующейся развитием земледелия и зарождением структурированных обществ. Ученые постулируют, что открытие этих планов знаменует собой критический момент в когнитивной эволюции человека.

В отличие от представления о том, что пустынные змеи созданы бессистемно, эти изображения передают методическую сборку, требующую абстрактного мышления и креативности. Авторы исследования выделяют трансформационный характер этих изображений, которые освещают эволюцию пространственного осмысления, коммуникации и совместных усилий в древности.

Исследователи объясняют этот момент в своей научной работе: "Хотя человеческие сооружения формировали природное окружение в течение тысячелетий, мало какие проекты или карты предшествовали эпохам письменных цивилизаций, таких как Месопотамия и Древний Египет. Способность переносить обширные пространственные концепции на миниатюрную, двумерную среду означает переломный момент в интеллектуальной сообразительности. Эти структуры можно воспринимать во всей их полноте только с высоты, что показывает изобретательный метод пространственной репрезентации, который ранее не имел аналогов в ту эпоху".

А потому схемы, запечатленные в исторической памяти, становятся свидетельством интеллектуальной доблести и инновационных способностей обществ прошлых эпох.

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