Здесь все началось: археологи обнаружили родину плантационного рабства в Португалии (фото)

Потенциальное зарождение плантационного рабства на маленьком экваториальном острове у западноафриканского побережья исследовали археологи во время раскопок сахарного завода и имения 16-го века.

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Остров Сан-Томе на португальском "Святой Томас", расположенный в 240 километрах к западу от Габона в Гвинейском заливе. Его заселение португальцами началось в конце 15 века, пишет Live Science.

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Ресурсы острова, включая большое количество древесины, источники пресной воды и пригодность для выращивания сахарного тростника, побудили португальскую монархию к усилиям, направленным на привлечение поселенцев. Однако, из-за безудержной малярии, Сан-Томе считался опасным местом. Поэтому к 1495 году, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу для все большей торговли сахаром, португальские власти заставили заключенных, еврейскую молодежь и порабощенных африканцев переселиться на остров.

В то время как другие португальские центры производства сахара использовали невольников для сбора и обработки продукции, система сахарных плантаций Сан-Томе полностью держалась на невольниках. Эти люди выполняли почти все виды работ на плантациях — от выращивания и переработки сахарного тростника до сложных плотницких и каменных работ, необходимых для строительства и управления мельницами.

Результатом стала новаторская модель: Сан-Томе превратился в "первую плантационную экономику в тропиках, основанную на монокультуре сахара и рабском труде, модель, экспортированную в Новый Свет, где она развивалась и расширялась", как отмечают исследователи.

Из-за нехватки исследований историческое значение острова по большей части оставалось без внимания Фото: M.D. Cruz; Antiquity Publications Ltd

Плантации Сан-Томе процветали настолько, что к 1530-м годам остров затмил Мадейру — атлантический архипелаг, принадлежавший Португалии и использовавшийся для прибыльного сахарного производства — как основной поставщик сахара на европейские рынки. В эту эпоху построено много сахарных заводов.

В последнем исследовании команда под руководством М. Дорес Круз, антрополога из Кельнского университета в Германии, сосредоточила свои поиски на Прайя-Мелао, ранее неизвестном имении на северо-восточном побережье острова. Это первый случай анализа сахарных заводов Сан-Томе с применением современных археологических методологий.

Сахарный завод Прайя-Мелао является каменным сооружением, которое подверглось реконструкциям и расширениям в течение четырех веков. Двухэтажное здание имеет изношенную глиняную крышу, характерную для португальской архитектуры 16-го века.

В последнем исследовании команда под руководством М. Дорес Круз, антрополога из Кельнского университета в Германии, сосредоточила свои поиски на Прайя-Мелао, ранее неизвестном поместье на северо-восточном побережье острова Фото: M.D. Cruz; Antiquity Publications Ltd

В то время как на верхнем этаже располагались жилые помещения, на нижнем уровне, украшенном граффити, находилась камера для варки сахара. Среди находок были фрагменты керамических форм, подобных тем, что используются в производстве сахара на Мадейре.

Круз отметила сложную природу производства сахара, заявив, что это был многогранный процесс, отличный от современной упаковки. Путь от тростникового сиропа до рафинированного продукта, который на португальском называется "сахарная буханка" ("pão de açúcar"), включал кипячение сиропа в больших медных котлах до появления кристаллов. Выкристаллизованный сахар затем помещали в конусообразные керамические формы, что облегчало стекание патоки, сушку и застывание сахарных кристаллов.

Когда производство сахара на острове уменьшилось, мельницу перепрофилировали на производство спирта и маниоковой муки Фото: M.D. Cruz; Antiquity Publications Ltd

Однако Сан-Томе столкнулся с такими проблемами, как высокая влажность, быстрый рост лесов и восстания рабов, которые препятствовали производству сахара. В результате в начале 17 века португальцы перенесли свою деятельность в Бразилию, принеся с собой плантационную модель. На Сан-Томе до 19-го века сахарные заводы либо пришли в упадок, либо видоизменились.

Ученые надеются на выявление новых сахарных заводов и африканских кварталов, в которых жили рабы, хотя непосредственной задачей остается сохранение полуразрушенного объекта Прайя-Мелао. Ухудшение состояния здания и его зарастание требуют срочных мер по консервации, на которые ищут финансирование.

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