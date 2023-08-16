Раскопали доказательства Всемирного потопа: обнаружено таинственный подводный город в озере Ван (фото)

Под поверхностью озера Ван, которое раскинулось на 3 712 квадратных километров и является крупнейшим соленым озером Турции, дайверы наткнулись на значительные археологические находки. Эти затопленные руины свидетельствуют о существовании кладбища и остатков древнего поселения.

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Известное на турецком языке как Van Gölü, озеро Ван считается самым большим озером Турции и вторым по величине на Ближнем Востоке. Оно также имеет титул крупнейшего в мире водоема с высоким содержанием натрия, пишет Arkeonews.

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Впервые о затопленных руинах в озере Ван мировая общественность узнала благодаря водолазным экспедициям, а дополнительные находки впоследствии пополнили список этого подводного наследия.

Члены двух разных ассоциаций из провинций Битлис и Ван провели исследования, в результате которых обнаружили затонувшие руины, расположенные в глубинах озера. Эти остатки относят к историческому городскому центру, украшенному крестообразными отпечатками.

Кумали Бирол (Cumali Birol), президент Eastern Sea Association, сообщил, что экспедиция обнаружила множество загадок, которые можно будет разгадать благодаря дальнейшим подводным исследованиям.

Он добавил, что когда уровень воды в озере снизился, соответствующие учреждения предупредили о наличии надгробий и архитектурных фрагментов, замеченных среди вод, охватывающих местности Татван и Ахлат.

"Водолазы стали свидетелями структур, напоминающих поселения поблизости, с аллеями и могилами, которые покрывают знаки креста и символы, характерные для племени кайи, — пояснил специалист, — Наши совместные усилия направлены на раскрытие исторического полотна этой территории, чему способствует передача находок на экспертное изучение. Наше внимание привлекла значительная территория, простирающаяся между Ахлатом и Татваном. Под этими водами находятся захоронения. Могилы имеют отличительные знаки в виде крестов".

Впервые о затопленных руинах в озере Ван мировая общественность узнала благодаря водолазным экспедициям, а дополнительные находки впоследствии пополнили список этого подводного наследия Фото: Eastern Sea Association

Бирол упомянул о мистике, окутывающей озеро Ван для дайверов, отметив значительное снижение уровня воды в озере более чем на три метра за последние годы. Этот сдвиг помог обнаружить множество руин, свидетельствующих о стойких следах прошлых цивилизаций, разбросанных по всему бассейну.

"Мы пригласили двух геологов из Англии на семинар, организованный нашей ассоциацией. Так мы доказали, что Ноев потоп произошел в бассейне озера Ван. Эти новые находки, которые мы нашли на глубине 23 метров, подтверждают имеющийся тезис", — добавил Бирол.

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