Земля забрала к себе: почему остатки древних цивилизаций обычно находят под землей

Во время исследования древних цивилизаций обнаруживается устойчивая закономерность: наследие прошлого обычно погребено под землей, и его открывают благодаря раскопкам, а не находят на поверхности.

В основе явления, почему в большинстве случаев древние цивилизации "уходят" под землю, лежит ряд рациональных объяснений. Одним из движущих факторов является капризный гнев природных катаклизмов, что ярко продемонстрировала внезапная гибель целого города, такого как Помпеи, уничтоженного яростью вулканического извержения, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Также населенные пункты могли просто медленно приходить в упадок, покинутые своими жителями. Например, древние города майя заросли джунглями, а их руины превратились в неприметные травянистые курганы.

Например, древние города майя заросли джунглями, а их руины превратились в неприметные травянистые курганы Фото: Richard Hansen/FARES

Другие примеры возникают под влиянием метеорологических факторов, когда потоки паводковых вод и порывы ветра последовательно покрывают поселения слоями земли и пыли, в результате чего образуются осадочные слои.

Однако не всем историческим мегаполисам суждено было быть заброшенными. Ярким примером является Рим — город, постоянно заселенный с 753 года до нашей эры. Примером могут служить такие сооружения, как Курия Юлия, где уровень земли со временем так сильно изменился, что двери пришлось передвинуть на метр выше, чем во время строительства.

Это своеобразное явление можно частично объяснить органикой, окружающей город. Распад растительных остатков вызвал постепенное накопление почвы, что привело к постепенному поднятию. Кроме того, значительный вклад внесли наводнения.

Главным катализатором этого процесса является устойчивая тенденция следующих поколений строить поверх предыдущих слоев без должного внимания к обломочному материалу или исторической документации. В урбанистических гобеленах Рима и Лондона городки разрастались в большие города, где улицы похоронило под слоями мусора и почвы.

Иногда такое накопление возникало из-за непреднамеренной эволюции городских ландшафтов. Разрушенные реликвии старинных сооружений могли найти позже, их камни использовали как фундамент для новых сооружений, тогда как обычные артефакты уходили в небытие.

Такое намеренное или непреднамеренное наложение предоставляет археологам сокровищницу материала для раскопок, что является свидетельством человеческой настойчивости в течение тысячелетий эволюции и прогресса.

Ранее Фокус писал, что дайверы обнаружили таинственный подводный город в озере Ван, а еще доказательства Всемирного потопа.