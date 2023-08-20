"Прекратил свое существование": российский аппарат "Луна-25" разбился на Луне, — "Роскосмос"

Космический аппарат, который был надеждой россиян на возвращение на спутник Земли через 50 лет, так и не смог выполнить поставленную перед ним задачу.

В воскресенье, 20 августа, появилось сообщение "Роскосмоса", в котором сказано о том, что российский посадочный аппарат "Луна-25" разбился, врезавшись в поверхность Луны.

Еще в субботу, 19 августа, как уже писал Фокус, с аппаратом произошла чрезвычайна ситуация и он вышел на непредвиденную орбиту вокруг Луны во время сближения со спутником Земли.

Российский космический аппарат готовился к мягкой посадке в районе южного полюса Луны, которая должна была произойти ориентировочно в понедельник, 21 августа. Но что-то пошло не так и связь с аппаратом была прервана.

Российский космический аппарат готовился к мягкой посадке в районе южного полюса Луны Фото: NASA

Специалисты из "Роскосмоса" пытались вечером 19 августа и утром 20 августа выяснить причины непредвиденной ситуации и установить связь с аппаратом "Луна-25". Все эти попытки не увенчались успехом.

Некоторые пользователи российского сегмента интернета уже предполагали, что на самом деле с этим посадочным модулем случилось что-то очень серьезное, ведь иначе информация о поломке не была бы обнародована. Некоторые люди даже предположили, что на самом деле о "Луне-25" можно уже забыть, так как посадочный модуль скорее всего уже не работает.

Космический аппарат, который был надеждой россиян на возвращение на спутник Земли через 50 лет, так и не смог выполнить поставленную перед ним задачу Фото: Роскосмос

Как выяснилось, эти прогнозы оказались верными. Согласно сообщению российского космического агентства, аппарат "Луна-25" отклонился от заданной орбиты при сближении с Луной и разбился на поверхности нашего спутника.

Сейчас в РФ создают специальную комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы.

Сейчас в РФ создают специальную комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы Фото: Скриншот

"Луна-25" для России был очень важным космическим аппаратом, ведь подобный полет на Луну РФ осуществила впервые со времен выхода из состава СССР. Предыдущий лунный посадочный модуль, "Луна-24" (его отправил еще Советский Союз) еще летом 1976 года совершил успешную посадку на Луне и даже доставил на Землю образцы местного реголита.

Если бы космический аппарат РФ смог нормально приземлиться в районе южного полюса нашего спутника, то Россия стала бы первой страной, которая смогла это сделать. Но произошло то, что произошло. Эта катастрофа может серьезно подорвать усилия россиян по изучению и освоению Луны.

Но через несколько дней в том же районе, где должен был сесть посадочный модуль "Луна-25", может совершить мягкую посадку такой же, но индийский аппарат, о чем уже подробно писал Фокус. Для Индии это будет уже третья попытка приземлить свой посадочный модуль на Луне. И если этой азиатской стране повезет, то она войдет в историю космических исследований. Осталось только подождать и возможно убедиться в том, что индийская миссия "Чандраян-3" будет более успешной, чем российская.