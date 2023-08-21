Шпионы животного мира. Ученые рассказали, чьи эмоции проще считать: кошек или собак

Наши домашние питомцы обладают определенными способностями выражать свои эмоции, но исследователи считают, что некоторых из них считать гораздо сложнее.

От виляния хвостом до хныканья и особенного взгляда наши кошки и собаки обладают определенными способностями выражать свои эмоции. Впрочем, несмотря на тысячи лет, которые люди живут бок о бок с собаками и кошками, нам далеко не всегда удается считать эмоции питомцев, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Линкольна сосредоточились на понимании того, кого из наших питомцев легче считать: собак или кошек. В ходе исследования ученые отобрали 438 владельцев домашних животных и попросили их заполнить специальную анкету. Реципиентам необходимо было указать, проявляет ли их питомец список из 22 эмоций, от радости до разочарования.

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Результаты исследования показывают, что кошки неспроста заслужили свою репутацию. В сравнении с владельцами кошек, те, у кого есть собаки, считали, что распознают намного большее количество эмоций своего питомца. В среднем около 65% владельцев собак были уверены, что смогут считать эмоции своего питомца в сравнении с 58% владельцев кошек.

Анализ опроса предполагает, что собаки чаще выражают свои чувства, например, сочувствие или чувство вины. В то же время несмотря на свою "закрытость", коты обходили конкурентов в выражении таких чувств, как гнев — 85% владельцев кошек против 60% собак. Авторы исследования полагают, что это может быть связано с тем, что собакам нужно больше общаться с владельцами, чем кошкам.

Кроме того авторы исследования обнаружили, что коты склонны реже смотреть на своих владельцев, чем собаки, что также усложняет понимание того, о чем они думают. По словам соавтора исследования, профессора Дэниела Миллса, то, что кошки набрасываются на своих компаньонов и царапают их, может быть связано с тем, что владельцы упускают тонкие, но многозначительные сигналы.

В то же время исследователи отмечают, что мы до сих пор в действительности не знаем, проявляют ли кошки и собаки разные эмоции, или же владельцы попросту проецируют больше эмоций собак, чем кошек.

В ходе исследования участников попросили рассказать, замечали ли они у своего животного 6 основных эмоций:

гнев;

отвращение;

страх;

радость;

печаль;

удивление.

Кроме того, участников попросили рассказать, как питомцы проявляли эти эмоции — например, через выражение морды, положение головы или зрительный контакт. Далее участников исследования спросили, видели ли они у своих питомцев проявление 16 менее четких эмоций. Среди них:

тревога;

скука;

замешательство;

зависть;

разочарование;

чувство вины или стыда;

боль;

позитивное ожидание.

Любопытно, что все эти менее четкие эмоции были замечены у большинства собак, но не кошек. Среди участников исследования было 69 человек, которые являлись владельцами кошек и собак, около трети из них заметили, что стыд и вину испытывали в большей степени их собаки. Эта группа реципиентов также отметила, что распознает большее количество эмоций у своих собак, но не кошек. Впрочем, авторы исследования предполагают, что люди, вероятно, просто убедили себя в том, что знают, о чем думают их собаки.

К слову, предыдущее исследование показало, что владельцы кошек реже видят в своих питомцах членов семьи, чем владельцы собак. Авторы исследования полагают, что это могло повлиять на результаты их работы — люди надумали, что понимают своих собак лучше, чем котов.

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