Использовали детей, чтобы поработить людей: как кошки манипулируют нами

Исследователи рассказали о трюке, который используют наши питомцы, чтобы помыкать нами и получать то, чего они хотят.

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Кошки и люди тысячелетиями живут бок о бок, однако ученые до сих пор пытаются понять природу этих отношений и то, какие приемы используют эти животные, чтобы манипулировать людьми и получать желаемое. По словам биолога-эволюциониста, наши питомцы используют один весьма действенный трюк, чтобы заставить нас делать то, что им нужно, пишет Inverse.

Теоретически любой вид любой из диких видов мог быть прародителем домашней кошки, но недавнее исследование ДНК показало, что современные домашние кошки произошли от африканской дикой кошки, в частности от подвида Felis silvestris lybica.

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Любопытно, что представители этого вида являются одними из самых дружелюбных представителей кошачьих в мире. Исследователи отмечают, что нежно воспитанные, они в действительности могут стать ласковыми компаньонами, что вероятно и произошло.

Многие домашние животные почти неотличимы от диких кошек — дело в том, что естественным отбором в процессе одомашнивания были изменены лишь 13 генов. Для сравнения, при происхождении собак от волков изменилось почти в три раза больше генов. Так или иначе, ученые полагают, что те немногие эволюционные изменения, которые сделала домашняя кошка, вероятно, были правильными, для того, чтобы проникнуть в сердца и дома людей.

По словам биолога-эволюциониста из Вашингтонского университета, Джонатана Лососа, существует лишь два способа бесспорно идентифицировать дикую кошку. Первый предполагает измерение ее мозга — у домашних кошек уменьшились те части мозга, которые отвечают за агрессию, страх и общую реактивность. Второй предполагает измерение длины кишечника животного — у домашних питомцев он дольше переваривает пищу на растительной основе.

Владельцы котов знают, что домашние кошки весьма красноречивы со своими спутниками-людьми и способны использовать разные мяуканья для передачи разных сообщений. Ученые считают, что звук мяуканий на самом деле развился во время одомашнивания, чтобы более эффективно общаться с людьми. Например, исследования показали, что слушатели оценивают крик дикой кошки как более настойчивый и требовательный в сравнении с более приятным криком домашней кошки.

Исследователи полагают, что домашние питомцы используют более короткие и высокие звуки потому, что они более приятны для человеческого слуха. По словам Лососа, кошки на самом деле научились использовать свое мурлыканье, чтобы манипулировать людьми. Когда они чего-то хотят, они трутся о наши ноги и очень громко мурлычут. Причем это мурлыканье едва ли похоже на гудение довольного кота, оно скорее "требующее внимание".

В ходе исследования ученые сравнили спектральные характеристики двух типов мурлыканья и обнаружили, что основные различия заключаются в том, что настойчивое — включает компонент, похожий на детский плач. В то же время люди с рождения настроены реагировать на этот звук. Теперь ученые полагают, что кошки эволюционировали, чтобы использовать эту нашу особенность, чтобы нами манипулировать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали эффективный способ позвать кошку: два сигнала работают в связке.