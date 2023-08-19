Використовували дітей, щоб поневолити людей: як кішки маніпулюють нами

Дослідники розповіли про трюк, який використовують наші улюбленці, щоб зневажати нас і отримувати те, чого вони хочуть.

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Кішки і люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте вчені досі намагаються зрозуміти природу цих стосунків і те, які прийоми використовують ці тварини, щоб маніпулювати людьми і отримувати бажане. За словами біолога-еволюціоніста, наші улюбленці використовують один вельми дієвий трюк, щоб змусити нас робити те, що їм потрібно, пише Inverse.

Теоретично будь-який вид будь-якого з диких видів міг бути прабатьком домашньої кішки, але недавнє дослідження ДНК показало, що сучасні домашні кішки походять від африканської дикої кішки, зокрема від підвиду Felis silvestris lybica.

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Цікаво, що представники цього виду є одними з найбільш доброзичливих представників котячих у світі. Дослідники зазначають, що ніжно виховані, вони насправді можуть стати ласкавими компаньйонами, що ймовірно й сталося.

Багато домашніх тварин майже не відрізняються від диких кішок — річ у тім, що природним добором у процесі одомашнення було змінено лише 13 генів. Для порівняння, під час походження собак від вовків змінилося майже втричі більше генів. Так чи інакше, вчені вважають, що ті деякі еволюційні зміни, які зробила домашня кішка, імовірно, були правильними, для того, щоб проникнути в серця і будинки людей.

За словами біолога-еволюціоніста з Вашингтонського університету Джонатана Лососа, існує лише два способи безперечно ідентифікувати дику кішку. Перший передбачає вимірювання її мозку — у домашніх кішок зменшилися ті частини мозку, які відповідають за агресію, страх і загальну реактивність. Другий передбачає вимірювання довжини кишківника тварини — у домашніх вихованців він довше перетравлює їжу на рослинній основі.

Власники котів знають, що домашні кішки вельми красномовні зі своїми супутниками-людьми й здатні використовувати різні нявкання для передачі різних повідомлень. Учені вважають, що звук нявкань насправді розвинувся під час одомашнення, щоб ефективніше спілкуватися з людьми. Наприклад, дослідження показали, що слухачі оцінюють крик дикої кішки як більш наполегливий і вимогливий, як порівняти з більш приємним криком домашньої кішки.

Дослідники вважають, що домашні улюбленці використовують коротші та вищі звуки тому, що вони приємніші для людського слуху. За словами Лососа, кішки насправді навчилися використовувати своє муркотіння, щоб маніпулювати людьми. Коли вони чогось хочуть, вони труться об наші ноги та дуже голосно муркочуть. Причому це муркотіння навряд чи схоже на гудіння задоволеного кота, воно скоріше "вимагає уваги".

Під час дослідження вчені порівняли спектральні характеристики двох типів муркотіння і виявили, що основні відмінності полягають у тому, що наполегливе — враховує компонент, схожий на дитячий плач. Водночас люди з народження налаштовані реагувати на цей звук. Тепер вчені вважають, що кішки еволюціонували, щоб використовувати цю нашу особливість, щоб нами маніпулювати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ефективний спосіб покликати кішку: два сигнали працюють у зв'язці.