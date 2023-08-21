Уйти под землю. Сможет ли человечество переждать адскую жару на планете

На Землю обрушился новый климатический кризис, принесший на планету рекордные волны тепла и невероятно знойные температуры — есть ли шанс на спасения у жителей планеты.

Июль 2023 года официально признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Однако ученые считают, что он также может войти в историю как момент, когда человечество наконец-то осознало ужасные последствия своей зависимости от ископаемого топлива, пишет Science Alert.

Резкие изменения климата показали, что нам стоит готовиться к жизни в мире с более экстремальными температурами и погодными явлениями, а потому некоторые ученые задаются вопросом: возможно пришло время задуматься о таких методах выживания, как жизнь под землей.

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Массивы почвы и горных пород эффективно поглощают и удерживают тепло, а потому температура здесь может оказаться гораздо более стабильной без необходимости энергоемкого кондиционирования воздуха или отопления.

Белый человек в яме

Это может показаться весьма странным выбором. Однако в городке Кубер-Педи в Южной Австралии, где занимаются добычей опала, 60% населения извлекают выгоду из подземной жизни. Отметим, что название городка происходит от фразы аборигенов "купа пити", что дословно означает "белый человек в норе".

В жаркое лето температура здесь может достигать 52 °C, а зимой опускается до 2 °C. Впрочем большинство местных жителей предпочитают жить в землянках, которые поддерживают постоянную температуру 23 °C. Исследователи отмечают, что если бы не эти подземные дома, кондиционирование воздуха оказалось бы непомерно дорогим для многих, а значит люди попросту изнывали бы от жары.

Ученые отмечают, что для комфортной жизни дома должны находиться на глубине не менее 2,5 метров ниже поверхности, это позволит предотвратить обрушение сверху. Впрочем, даже несмотря на это правило обвалы все же порой случаются. В 1960-х и 70-х годах люди использовали кирки и взрывчатку для построения домов под землей, однако сегодня существуют более современные промышленные инструменты для раскопок. Однако так или иначе некоторую часть работы все же приходится делать руками.

Подземный музей в Кубер-Педи Фото: Getty Images

Затерянный город Деринкую

В 1963 году мужчина в Каппадокии исследовал подвал своего дома и обнаружил затерянный город Деринкую. Город был сооружен в 2000 году до нашей эры и представляет собой 18-этажную сеть туннелей под поверхностью, которая включает в себя 15 000 шахт. Все это вместе обеспечило городу свет, вентиляцию лабиринту церквей, конюшен, складов и домов, в которых размещались около 20 000 человек.

Исследователи предполагают, что тысячи лет эта сеть лабиринтов использовалась в качестве убежища во время войны. Однако в 1920-х годах город внезапно оказался заброшенным. Ученые отмечают, что в то время как средняя температура в Каппадокии колеблется от 0 °C зимой и 30 °C летом, температура подземного города оставалась на уровне 13 °C. В результате это сделало его идеальным местом для хранения провизии. К слову, некоторые тоннеля до сих пор используются для этих целей.

2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений Фото: CarbonBrief

Убежище или могила

Большинство людей с готовностью принимают идею о том, чтобы "уйти в подземное подполье" на короткий период времени, однако большинство весьма скептически относится к постоянному подземному проживанию.

Исследователи отмечают, что во множестве наших культур подземный мир является синонимом смерти, а потому нахождение под землей в замкнутом пространстве может вызвать клаустрофобию, боязнь вентиляции или обвалов. По словам некоторых ученых, человеческие тела попросту не предназначены для жизни под землей ни биологически, ни физиологически.

Ученые отмечают, что от недостатка солнечного света люди могут спать около 30 часов за раз, что приведет к нарушению наших циркадных ритмов, а это чревато рядом проблем со здоровьем. Еще одним не менее опасным риском подземной жизни являются внезапные наводнения, которые вызывают особенную озабоченность исследователей. В особенности в условиях климатического кризиса и все более экстремальных погодных условий.

Кроме того, для подземного строительства потребуются более тяжелые и дорогие материалы, способные выдерживать давление под землей. Для этого потребуются масштабные геологические исследования, после которых можно будет приступить к началу строительства. Кроме того, важно и то, что будет происходить над землей, так как это влияет и на подземную жизнь.

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