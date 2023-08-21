NASA отправило в грозу модифицированный самолет-разведчик U-2: впервые получены важные данные (фото)

Международная группа ученых с помощью нового исследования смогла собрать самые подробные данные о гамма-излучении и грозовых облаках.

С помощью самолета ER-2, который является модифицированной версией известного американского самолета-разведчика U-2, NASA провело новое очень важное исследование. Самолет был отправлен очень близко к грозовым облакам на высоту в 18 км, чтобы получить новейшие данные как о самих облаках, а также о гамма-излучении. По словам ученых, они впервые получили наиболее подробные данные об атмосферных явлениях, пишет Space.

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Еще в 80-годы NASA приобрело два самолета-разведчика U-2, на основе которых были созданы самолеты ER-2. С тех пор, летая на высоте до 21 км, оборудованные современными приборами эти самолеты смогли выполнить уже 4500 миссий по исследованию атмосферных явлений. Один из таких самолетов был задействован во время нового исследования, которое проводила под эгидой NASA международная группа ученых.

Еще в 80-годы NASA приобрело два самолета-разведчика U-2, на основе которых были созданы самолеты ER-2 Фото: NASA

Как известно грозы могут создавать очень сильные как восходящие, так и нисходящие потоки ветра, которые имеют огромную скорость. Кристаллы льда в этих потоках сталкиваются, электроны вырываются и создают электрические поля. Таким образом появляются молнии в грозовых облаках. Бывает и так, что эти свободно плавающие электроны могут создавать вспышки гамма-излучения, самого энергетического излучения в электромагнитном спектре.

Во время грозы могут появиться два разных вида гамма-излучения:

короткие вспышки гамма-излучения, которые существуют несколько секунд;

длительное свечение гамма-излучения, которое может существовать от нескольких минут до нескольких часов.

Ученые отправили на высоту в 18 км ближе к грозовым облакам самолет ER-2 Фото: NASA

Именно для изучения этих явлений ученые отправили на высоту в 18 км ближе к грозовым облакам самолет ER-2. По словам ученых, они впервые собрали самые подробные данные о гамма-излучении и грозовых облаках.

Уникальные приборы, которыми оснащен самолет, смогли изучить гамма-излучение в грозовых облаках в том диапазоне электромагнитного спектра, в котором не могут видеть это излучение самые современные спутники на орбите.

По словам ученых, им удалось получить особенно важные данные о некоторых вспышках гамма-излучения, которые появляются перед усилением грозы и образованием особенно сильных молний. Благодаря этому исследованию, ученые смогут лучше понять и спрогнозировать момент усиления гроз, что поможет защитить людей от мощных молний.

Напоминаем, что недавно NASA показало свой новый футуристический самолет. Он предназначен для разработки новой технологии сверхзвуковых полетов, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что одна из американских компаний использовала технологию, проверенную учеными из NASA, для того, чтобы заняться созданием летающего автомобиля.