Технология NASA приближает нас к появлению летающих автомобилей: что известно (фото)

Новое транспортное средство будет размером с обычный автомобиль, вмещающий 2 человека.

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Любители фантастики уже неоднократно видели в фильмах летающие автомобили, которые используют для передвижения на Земле герои этих кинолент. Теперь же компания из США заявила, что у нее все возможности, чтобы сделать летающие автомобили реальностью. И основой для таких утверждений стала проверенная 21 год назад учеными из NASA двигательная установка, пишет Space.

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Американская компания Applied eVTOL Concepts заявила о том, что планирует создать "летающий автомобиль", способный осуществлять вертикальный взлет и посадку. Он будет по размерам похож на обычный автомобиль и в нем смогут разместиться 2 человека. Что касается скорости его движения, то этот летательный аппарат сможет разогнаться до 258 км/час. А подниматься над землей он сможет на высоту в 15 метров. При этом, уровень создаваемого им шума будет составлять всего 55 дБ. Для сравнения человек при разговоре создает шум на уровне 60дБ.

Он будет по размерам похож на обычный автомобиль и в нем смогут разместиться 2 человека Фото: space.com

Новое транспортное средство получило название Epiphany Transporter и секрет его будущего, возможного, успеха, заключается в размещенных по бокам и сзади двигателях. Еще 21 год инженеры из NASA доказали, что такие двигатели создают значительную тягу, способную обеспечить вертикальный взлет и посадку для самолетов и вертолетов.

Представители компании Applied eVTOL Concepts заявили, что они значительно улучшили технологию NASA, с помощью которого теперь можно создать индивидуальное летательное транспортное средство. По их словам, есть все основания предполагать, что новые двигатели и передовая конструкция летательных аппаратов позволят "летающему автомобилю" работать так, как от него требуют.

Что касается скорости его движения то этот летательный аппарат сможет разогнаться до 258 км/час Фото: space.com

Конечно, такие заявления еще не означают, что в ближайшем будущем появится подобный фантастический автомобиль. За последние 20 лет многие компании, которые пытались создать летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, так и не достигли своей цели. Тем не менее, есть надежда на то, что благодаря этой улучшенной технологии NASA, инженеры из частной компании из США смогут сделать "летающие автомобили" реальностью. Но когда наступит эта реальность пока неизвестно.

Что касается космических технологий, то как уже писал Фокус, частная компания из Японии завила о скором запуске своей новейшей ракеты-носителя. Он может составить серьезную конкуренцию зарубежным аналогам.