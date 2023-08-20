Технологія NASA наближає нас до появи літаючих автомобілів: що відомо (фото)
Новий транспортний засіб буде розміром зі звичайний автомобіль, що вміщає 2 людини.
Любителі фантастики вже неодноразово бачили у фільмах літаючі автомобілі, які використовують для пересування на Землі герої цих кінострічок. Тепер же компанія зі США заявила, що має всі можливості, щоб зробити літаючі автомобілі реальністю. І основою для таких тверджень стала перевірена 21 рік тому вченими з NASA рухова установка, пише Space.
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Американська компанія Applied eVTOL Concepts заявила про те, що планує створити "літаючий автомобіль", здатний здійснювати вертикальний зліт і посадку. Він буде за розмірами схожий на звичайний автомобіль і в ньому зможуть розміститися 2 людини. Щодо швидкості його руху, то цей літальний апарат зможе розігнатися до 258 км/год. А підніматися над землею він зможе на висоту в 15 метрів. Водночас рівень створюваного ним шуму становитиме всього 55 дБ. Для порівняння людина під час розмови створює шум на рівні 60 дБ.
Новий транспортний засіб отримав назву Epiphany Transporter і секрет його майбутнього, можливого, успіху, полягає в розміщених з боків і ззаду двигунах. Ще 21 рік тому інженери з NASA довели, що такі двигуни створюють значну тягу, здатну забезпечити вертикальний зліт і посадку для літаків і вертольотів.
Представники компанії Applied eVTOL Concepts заявили, що вони значно поліпшили технологію NASA, за допомогою якої тепер можна створити індивідуальний літальний транспортний засіб. За їхніми словами, є всі підстави припускати, що нові двигуни та передова конструкція літальних апаратів дадуть змогу "літаючому автомобілю" працювати так, як від нього вимагають.
Звісно, такі заяви ще не означають, що в найближчому майбутньому з'явиться подібний фантастичний автомобіль. За останні 20 років багато компаній, які намагалися створити літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, так і не досягли своєї мети. Проте, є надія на те, що завдяки цій поліпшеній технології NASA, інженери з приватної компанії зі США зможуть зробити "літаючі автомобілі" реальністю. Але коли настане ця реальність поки що невідомо.
Що стосується космічних технологій, то як уже писав Фокус, приватна компанія з Японії завила про швидкий запуск своєї новітньої ракети-носія. Він може скласти серйозну конкуренцію закордонним аналогам.