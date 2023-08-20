Технологія NASA наближає нас до появи літаючих автомобілів: що відомо (фото)

Новий транспортний засіб буде розміром зі звичайний автомобіль, що вміщає 2 людини.

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Любителі фантастики вже неодноразово бачили у фільмах літаючі автомобілі, які використовують для пересування на Землі герої цих кінострічок. Тепер же компанія зі США заявила, що має всі можливості, щоб зробити літаючі автомобілі реальністю. І основою для таких тверджень стала перевірена 21 рік тому вченими з NASA рухова установка, пише Space.

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Американська компанія Applied eVTOL Concepts заявила про те, що планує створити "літаючий автомобіль", здатний здійснювати вертикальний зліт і посадку. Він буде за розмірами схожий на звичайний автомобіль і в ньому зможуть розміститися 2 людини. Щодо швидкості його руху, то цей літальний апарат зможе розігнатися до 258 км/год. А підніматися над землею він зможе на висоту в 15 метрів. Водночас рівень створюваного ним шуму становитиме всього 55 дБ. Для порівняння людина під час розмови створює шум на рівні 60 дБ.

Він буде за розмірами схожий на звичайний автомобіль і в ньому зможуть розміститися 2 людини Фото: space.com

Новий транспортний засіб отримав назву Epiphany Transporter і секрет його майбутнього, можливого, успіху, полягає в розміщених з боків і ззаду двигунах. Ще 21 рік тому інженери з NASA довели, що такі двигуни створюють значну тягу, здатну забезпечити вертикальний зліт і посадку для літаків і вертольотів.

Представники компанії Applied eVTOL Concepts заявили, що вони значно поліпшили технологію NASA, за допомогою якої тепер можна створити індивідуальний літальний транспортний засіб. За їхніми словами, є всі підстави припускати, що нові двигуни та передова конструкція літальних апаратів дадуть змогу "літаючому автомобілю" працювати так, як від нього вимагають.

Що стосується швидкості його руху, то цей літальний апарат зможе розігнатися до 258 км/год Фото: space.com

Звісно, такі заяви ще не означають, що в найближчому майбутньому з'явиться подібний фантастичний автомобіль. За останні 20 років багато компаній, які намагалися створити літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, так і не досягли своєї мети. Проте, є надія на те, що завдяки цій поліпшеній технології NASA, інженери з приватної компанії зі США зможуть зробити "літаючі автомобілі" реальністю. Але коли настане ця реальність поки що невідомо.

Що стосується космічних технологій, то як уже писав Фокус, приватна компанія з Японії завила про швидкий запуск своєї новітньої ракети-носія. Він може скласти серйозну конкуренцію закордонним аналогам.