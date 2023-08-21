Не только защитник. Ученые обнаружили загадочную роль черепа в здоровье нашего мозга

Исследователи отмечают, что ранее мы не знали об этой сложной и удивительной способности клеток костного мозга в черепе.

Исследовательская группа из Германии и Великобритании обнаружила, что клетки костного мозга в черепе человека имеют отчетливую реакцию на болезнь. Теперь ученые полагают, что череп в действительности может стать отличным способом наблюдения и даже потенциального лечения воспаления в мозге, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении этой реакции и считают, что полученные ими результаты в действительности могут служить не инвазивным методом визуализации черепа. По словам соавтора исследования, нейробиолога из Мюнхенского университета в Германии Али Эртюрка, полученные ими с коллегами результаты открывают множество возможностей для лечения и диагностики заболеваний головного мозга. Более того, это может помочь запустить революцию в нашем понимании неврологических заболеваний.

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Команда также полагает, что полученные результаты могут стать основой для более эффективного мониторинга таких состояний, как болезнь Альцгеймера и инсульт, а потенциально даже может помочь в предотвращении возникновения этих заболеваний за счет раннего выявления.

Отметим, что нейровоспаление играет важную роль во множестве расстройств головного мозга и нервной системы — оно активирует иммунные клетки и высвобождает молекулы, которые помогают защитить и исцелить наши ткани. Тем не менее это может нанести ущерб и даже поставить под угрозу исцеление.

Ученые отмечают, что череп и другие оболочки защищают наш мозг, однако они также и затрудняют доступ к нему, необходимый для лечения воспаления. В новом исследовании ученые обнаружили пути от костного мозга черепа через наружную поверхность защитных мембран головного мозга и мозговых оболочек. Именно эти пути обеспечивают движение иммунных клеток, а также ставит под сомнение утверждение о том, что череп и мозг не взаимодействуют напрямую.

Предыдущие исследования уже показали, что иммунные клетки способны проникать в человеческий мозг после инсульта и других болезней, вызывающих ослабление барьера, однако до сих пор оставалось неясным как эти клетки попадают в слои мозга через череп и как часто они получают доступ к ним.

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов по визуализации человеческого мозга, его мозговых оболочек, а также образцов черепа. Для этого ученые использовали очистку тканей в сочетании с трехмерной визуализацией.

В результате ученым удалось наблюдать клеточную архитектуру соединений черепа и мозговых оболочек (SMC), которые располагаются ближе к поверхности мозга, чем считалось ранее — часто проникая в самую наружную и прочную мембрану мозговых оболочек. По словам соавтора исследования, нейроиммунолога из Мюнхенского университета Ильгина Кобаласа, полученные ими с коллегами результаты подчеркивают более сложную связь между черепом и мозгом, чем считалось ранее.

В ходе исследования ученые также изучили клетки шести разных костей, твердой мозговой оболочки и самого мозга. Они обнаружили, что разные кости имеют разные молекулярные профили, а в человеческом черепе и вовсе обнаружили уникальные иммунные клетки.

Авторы исследования полагают, что это открытие имеет важную роль в лечении болезни Альцгеймера, инсульта и рассеянного склероза — фактически ученые могут использовать портативные и носимые устройства, чтобы получить эффективный и практичный способ мониторинга мозга пациента без вмешательств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell.

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