Мужество и юбки: что известно о символе воинов из Древней Греции

Понятие маскулинности вызывает в воображении образы грозных воинов и бесстрашных гладиаторов. Однако история часто удивляет нас и одно из самых необычных открытий о маскулинности происходит из Древней Греции.

В летописях Древней Греции, особенно в архаическую и классическую эпохи (около 800-323 гг. до н. э.), юбки были неотъемлемым элементом традиционного греческого наряда, присущего обоим полам. Мужчины также приняли эту тенденцию, надевая хитон — скромный наряд, похожий на юбку до колен, изготовленный из прямоугольного куска ткани, закрепленного булавками или пуговицами. Хитон дополняла гематия — широкая шаль, накинутая на хитон, пишет Ancient Origins.

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Легендарные спартанцы, известные своей воинской доблестью, надевали короткую шерстяную юбку, подпоясанную на талии. В выборе этого наряда соединились прагматизм и символизм. Перискелис, обеспечивая беспрепятственную подвижность на поле боя, предоставлял спартанским воинам стратегическое преимущество. Кроме того, выбор носить юбки усилил их преданность военному стилю жизни и отказ от роскоши, соответствуя духу воинов.

Культовая "тога", часто ассоциирующаяся с римлянами, тоже привлекает внимание. Хотя греки не совсем приняли тогу, ее влияние можно проследить до греческого гиматия, одежды, которую носили через левое плечо. Интересно, что в греческих городах-государствах, особенно в Афинах, то, как вы носили гиматий, могло посылать сильные социальные и политические сигналы.

С течением времени мода начала двигаться непредсказуемыми траекториями. Некогда маскулинные юбки Древней Греции в конце концов уступили место брюкам — эволюция, катализированная внешними культурными влияниями и практичностью, связанной с конной ездой. Однако рудименты древней тенденции сохранились, что проявляется в шотландском килте и японской хаками.

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