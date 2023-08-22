Земля в огне. Дым от лесных пожаров в Канаде и США виден даже из космоса — NASA показало фото

Фото окутанного дымом тихоокеанского северо-запада было сделано на борту Международной космической станции.

Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений — исследователи предупреждают, что экстремальные волны тепла, рекордные температуры поверхности океана и потери морского льда, а также экстремальные лесные пожары в дальнейшем будут только усиливаться, пишет Sci Tech Daily.

В результате экстремальная жара, порывы сильного ветра и продолжительная засуха подпитывают крупные лесные пожары в западной Канаде и США. 16 августа спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) спутника Aqua спутника NASA получил изображение дыма, который окутал части Британской Колумбии, Вашингтона, Орегона и Монтаны.

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В тот же день астронавтам Международной космической станции удалось сделать подробную фотографию, на которой виден дым в долинах Британской Колумбии недалеко от городов Голден и Ревелсток.

Исследователи отмечают, что всплеск пожарной активности последовал за пиком экстремальной жары, которая обрушилась на Землю и побила десятки температурных рекордов 14 августа. Несмотря на то, что в последующие дни температура воздуха снизилась, грозы спровоцировали новые пожары. На помощь им пришел сильный ветер, который превратил небольшие очаги в дымные и быстро распространяющиеся пожары. В результате властям США и Канады пришлось выпустить рекомендации по качеству воздуха, а также распространить уведомления об эвакуации в районах, где дым и пожары угрожали жизни людей.

Фотография сделана 16 августа 2023 года астронавтами на борту МКС Фото: NASA

Ученые отмечают, что жара попросту усугубила уже существующую проблему продолжительной засухи, которая затронула этот район с прошлого года и уничтожила большую часть растительности. Например, уже к середине августа 2023 года большая часть северо-запада Тихого океана была либо аномально засушливой, либо страдала от умеренной или сильной засухи.

В то же время канадские власти предупреждают, что стране угрожает один из самых крупных пожаров за последние десятилетия. По состоянию на 17 августа уже сгорело 13,7 миллиона гектаров, что в 7 раз больше чем средний показатель за последние четверть века.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ прогнозировать силу лесных пожаров: поможет пот растений.