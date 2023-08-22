Неожиданная сторона эволюции. Археологи нашли окаменелость, которая может переписать историю

Окаменелая бедренная кость, найденная во Франции, дала необычное представление о ранних стадиях развития Homo sapiens, нашей современной линии. Это открытие свидетельствует о том, что между этой древней группой людей и нами существовало едва заметное различие.

Окаменелую бедренную кость, размером примерно 2,5 сантиметра в ширину, нашли в слое осадка, возраст которого датируется от 40 680 до 42 335 лет. Расположенная в пещере Грот-дю-Ренн вблизи Арси-сюр-Кюр, примерно в 200 километрах к юго-востоку от Парижа, эта значительная археологическая достопримечательность стала предметом пристального научного внимания из-за ее связи с шательперонской культурой, пишет Live Science.

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Традиционно шательперонскую культуру преимущественно связывали с неандертальцами в Европе во время последней фазы их существования. Артефакты, найденные на шательперонских стоянках, от северной Испании до Парижского бассейна, вызвали дискуссии среди исследователей. Некоторые утверждали, что эти артефакты принадлежали Homo sapiens.

Однако новое исследование раскрывает новые тайны пещеры Грот-дю-Ренн. Именно здесь команда палеоантропологов наткнулась на окаменевшую бедренную кость младенца, которая бросила вызов существующим взглядам.

Сравнение этой бедренной кости с костями двух младенцев неандертальцев и 32 новорожденных современных людей дало неожиданные результаты. Окаменелость из Грот-дю-Ренн продемонстрировала четкие отличия от костных структур неандертальцев, а также едва заметные отличия от костей современного человека.

Карта, показывающая, где во Франции нашли окаменелость Фото: Gicqueau, A. et al. Scientific Reports (2023); (CC-BY 4.0)

Неожиданное присутствие окаменелости Homo sapiens в шательперонском контексте озадачило экспертов. Известный палеоантрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне, хотя и не участвовал в исследовании, выразил свое удивление этой аномалией.

Старший автор исследования Бруно Морей, палеоантрополог из Университета Бордо и Национального центра научных исследований (CNRS) во Франции, отметил, что бедренная кость не имела никаких патологических признаков, которые бы объясняли ее отклонения от типичных характеристик скелета неандертальца или современного человека. Морей добавил, что слой осадочных пород, в котором содержится кость, вряд ли был значительно нарушен с течением времени, что ставит под сомнение возможность ее неправильного расположения.

Исследователи предположили существование определенных групп неандертальцев и Homo sapiens, которые имели общие культурные стоянки. Другая гипотеза касалась потенциального сосуществования этих двух разных человеческих линий, что означало их взаимосвязанное существование.

Схема расположения костей в организме Фото: Gicqueau, A. et al. Scientific Reports (2023); (CC-BY 4.0)

Крис Стрингер выделил важность этой находки и ее потенциальные последствия для истории человечества. Находка раннемодерной бедренной кости человека среди неандертальских останков, если она подтвердится, может свидетельствовать о том, что Homo sapiens и неандертальцы взаимодействовали теснее, чем считалось ранее.

Недавние альтернативные взгляды, например, представленные Людовиком Слимаком, археологом из Тулузского университета, предполагают, что шательперонскую культуру можно было бы отнести к современным людям. Стрингер признал эту перспективу и ее потенциал для обеспечения контекста для открытия, постулируя сценарии, где окаменелости неандертальцев могли быть интрузивными или указывать на более густонаселенное неандертальское население в этом регионе.

Поскольку это открытие открывает новые пути для исследований, Бруно Морель отметил необходимость продолжения исследований с привлечением дополнительных детских останков той же эпохи. Расширяя пул проанализированных образцов, исследователи надеются получить больше информации о происхождении и взаимодействии этих древних человеческих линий в течение шательперонского периода.

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