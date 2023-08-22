Плюсы урбанизации. Жизнь в мегаполисе делает из самцов птиц лучших отцов

Исследователи обнаружили, что жизнь в большом городе заставляет пернатых отцов лучше заботиться о потомстве и чаще посещать свои гнезда.

Не секрет, что жизнь в мегаполисе связана с высоким давлением из-за бешеного темпа жизни. Меньше парковочных мест, больше загрязнения и недостаток личного пространств, пробки и вечный шум — все это способствует более высокому уровню стресса, который нередко может перерасти в агрессию, пишет Science Focus.

В новом исследовании ученые обнаружили, что такое поведение распространяется и на певчих воробьев (Melospiza melodia), обитающих в больших городах. Но самым удивительным кажется то, что это на самом деле, по-видимому, приносит им пользу. Ученые из Университета штата Северная Дакота отмечают, что численность городских певчих воробьев значительно меньше сельских. Однако повышенная агрессивность, наблюдаемая у самцов в мегаполисах, объясняется более острой необходимостью защиты территории.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Сэмюэля Лейна, любопытным оказалось то, что повышенная агрессия самцов вовсе не проецировалась на их родительские обязанности, напротив: они больше заботились о своем потомстве и чаще посещали гнезда.

Фактически ученые обнаружили, что городские самцы певчих воробьев являются "суперотцами", способными защищать свою территорию и заботиться о потомстве. Лейн отмечает, что ранее ученые полагали, что самцы певчих птиц в зонах умеренного климата теряли родительскую заботу, когда становились более агрессивными. Однако результаты нового исследования свидетельствуют о том, что самцы певчих воробье, в действительности начинают больше заботиться о своем потомстве.

Исследование было проведено на шести участках на юго-западе Вирджинии (США), которые в последнее время подверглись росту городов. Ученые проанализировали четыре сезона размножения и обнаружили, что самцы воробьев не только чаще посещают свои гнезда, но и просыпаются раньше, чтобы раньше начать кормиться. Более того, ученые заметили, что городские самцы, по-видимому, лучше защищали свои гнезда от хищников.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты поспособствуют созданию городской среды, которая обеспечит лучшую поддержку дикой природы.

Ранее Фокус писал о том, что белогорлые воробьи развили уникальную половую систему — теперь у них четыре пола.