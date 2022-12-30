Чудо в перьях. Белогорлые воробьи развили уникальную половую систему - теперь у них четыре пола

Представители этого вида способны спариваться лишь с четвертой частью своих собратьев из-за генетических особенностей.

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Виды в широком понимании этого слова определяются как животные, способные успешно размножаться, создавая жизнеспособное потомство — то есть их дети также могут иметь детей, и так по кругу, пишет IFL Science.

В мире существует крайне мало половых систем с более чем двумя полами, однако сексуальная жизнь белогорлых воробьев (Zonotrichia albicollis) не могла не привлечь внимание ученых. Дело в том, что эти птицы способны спариваться лишь с четвертью своего вида. Почему? Дело в том, что они эволюционировали и развили два дополнительных пола в добавок к тем двум, что у них уже были, чем весьма усложнили себе жизнь.

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Любопытная особенность этих птиц была открыта биологами из Канады Элейной Таттл и Расти Гонсером, которые и обнаружили эту загадочную генетическую мутацию. По словам коллеги ученых биолога-эволюциониста из Университета Восточной Каролины в Гринвилле Кристофера Балакришнана, похоже, что эти птицы способны размножаться лишь с четвертью группы — будто у них существует четыре пола.

Любопытно, что белогорлые воробьи эволюционировали и тем самым, по сути, усложнили себе жизнь — две хромосомы вида превратились в отдельные подтипы, которые сегодня диктуют птицам кому и с кем можно спариваться.

Ученые обнаружили, что у белогорлых воробьев существуют две морфы:

птицы с белыми полосами на голове;

птицы с коричневыми полосами на голове.

Известно, что представители подгруппы с белыми полосами на голове обладают вокальным талантом, однако отличаются скверным характером — агрессивны, бездельничают и не проявляют родительской заботы. Представители же подгруппы с коричневыми полосами напротив — однолюбы и хорошие родители, но, увы, совсем плохие певцы. Несмотря на эти различия, птицы с белыми полосами могут спариваться лишь с птицами с коричневыми полосами и наоборот.

Исследователи полагают, что данное странное деление внутри одного вида можно объяснить тем, что птицы с коричневыми полосами имеют две идентичные хромосомы, а те, что с белыми полосами — обладают несколькими инверсиями, когда участки генома вырезаны или перевернуты.

В ходе своих исследований Таттл и Гонсер установили, что обе эти птицы эффективно смешали гены, чтобы создать две морфы. Отметим, что сами по себе инверсии не уникальны для белогорлых воробьев — на самом деле именно этому виду приписывают появление хромосом XX и XY у млекопитающих. Однако белогорлые воробьи пошли дальше и развили у себя две дополнительные хромосомы, чтобы фактически развить у себя четыре пола.

По словам Гонсера, такая особенность может свидетельствовать о том, что в мире существуют другие виды со странными половыми системами, просто мы пока не знаем об их существовании.

Ранее Фокус писал о том, что в пустыне обнаружили креветок-головастиков, которые были знакомы с динозаврами.