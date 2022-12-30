Диво в пір'ях. Бруанти білогорлі розвинули унікальну статеву систему — тепер у них чотири статі

Представники цього виду здатні спарюватися лише з четвертою частиною своїх побратимів через генетичні особливості.

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Види в широкому розумінні цього слова визначаються як тварини, здатні успішно розмножуватися, створюючи життєздатне потомство, — тобто їхні діти також можуть мати дітей і так по колу, пише IFL Science.

У світі існує дуже мало статевих систем із більш ніж двома статями, проте сексуальне життя бруантів білогорлих (Zonotrichia albicollis) не могло не привернути увагу вчених. Справа в тому, що ці птахи здатні спарюватися лише з чвертю свого виду. Чому? Справа в тому, що вони еволюціонували та розвинули дві додаткові статі на додаток до тих двох, що в них вже були, чим дуже ускладнили собі життя.

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Цікава особливість цих птахів була відкрита біологами з Канади Елейною Таттл і Расті Гонсером, які виявили цю загадкову генетичну мутацію. За словами колеги вчених біолога-еволюціоніста з Університету Східної Кароліни в Грінвіллі Крістофера Балакрішнана, схоже, що ці птахи здатні розмножуватися лише з чвертю групи — ніби в них є чотири статі.

Цікаво, що бруанти білогорлі еволюціонували й цим по суті ускладнили собі життя — дві хромосоми виду перетворилися на окремі підтипи, які сьогодні диктують птахам, кому і з ким можна спарюватись.

Учені виявили, що в бруантів білогорлих існують дві морфи:

птахи з білими смугами на голові;

птахів з коричневими смугами на голові.

Відомо, що представники підгрупи з білими смугами на голові мають вокальний талант, проте відрізняються поганим характером — агресивні, ледачкують і не виявляють батьківського піклування. Представники ж підгрупи з коричневими смугами навпаки — однолюби й добрі батьки, але, на жаль, зовсім погані співаки. Незважаючи на ці відмінності, птахи з білими смугами можуть спаровуватися лише з птахами з коричневими смугами й навпаки.

Дослідники вважають, що цей дивний поділ усередині одного виду можна пояснити тим, що птахи з коричневими смугами мають дві ідентичні хромосоми, а ті, що з білими смугами, мають кілька інверсій, коли ділянки геному вирізані або перевернуті.

У ході своїх досліджень Таттл і Гонсер встановили, що обидві ці птахи ефективно змішали гени, щоб створити дві морфи. Зазначимо, що самі собою інверсії не унікальні для бруантів білогорлих — насправді саме цьому виду приписують появу хромосом XX і XY у ссавців. Однак бруанти білогорлі пішли далі та розвинули в себе дві додаткові хромосоми, щоб фактично розвинути чотири статі.

За словами Гонсера, така особливість може свідчити про те, що у світі існують інші види з дивними статевими системами, просто ми поки що не знаємо про їхнє існування.

Раніше Фокус писав про те, що в пустелі виявили креветок-пуголовків, які були знайомі з динозаврами.