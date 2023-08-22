Триллионы градусов Цельсия: ученые рассказали, где во Вселенной находится самое жаркое место

Если вы думаете, что это планета или звезда, то это не так. Это более загадочный объект.

Самым жарким объектом в Солнечной системе является Солнце. Но температура его поверхности составляет 5500 градусов Цельсия и это не идет ни в какое сравнение с температурой самого жаркого места во Вселенной, пишет Live Science.

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По словам Дэниела Палумбо из Гарвардского университета, США, самые жаркие места во Вселенной находятся возле сверхмассивных черных дыр. Такие объекты находятся в центрах почти всех галактик. Они имеют огромную массу, которая превышает массу Солнца в миллионы и миллиарды раз, поэтому обладают просто невероятной гравитацией. Благодаря этому все, что попадает в окрестности таких черных дыр, начинает вращаться вокруг них в аккреционных дисках.

Все вещество из этого диска с огромной скоростью поглощает черная дыра, но в то же время частицы материи сталкиваются друг с другом и из-за трения возникает значительно повышение температуры – оно может достигать триллионов градусов Цельсия. Эта температура еще больше растет, когда черная дыра выбрасывает часть материи в космос в виде релятивистской струи.

Самые жаркие места во Вселенной находятся возле сверхмассивных черных дыр Фото: NASA

По словам Палумбо, сейчас самым жарким местом во Вселенной считается квазар под названием 3C273, расположенный на расстоянии в 2,4 млрд световых лет от нас. Квазары представляют собой очень яркий объект, который возникает, благодаря некоторым сверхмассивным черным дырам и квазары окружают их. Считается, что температура в центре этого квазара составляет примерно 10 триллионов градусов Цельсия. Но эти данные все еще требуют уточнения.

С другой стороны, по словам Кушика Чаттерджи из Гарвардского университета, хотя он согласен с мнением коллеги относительно того, что рядом с черными дырами жарче всего в космосе, есть и другие такие же места. Ученый считает, что пусть и на короткое время, но самые жаркие места в космосе будут везде, где происходят определенные космические катастрофы.

Квазар 3C273, снимок космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Речь идет о столкновении двух нейтронных звезд, которые появляться после смерти обычных массивных звезд. Во время такого столкновения вещество нагревается до температуры в 800 млрд градусов Цельсия. Такая же температура может возникнуть и при столкновении не очень большой черной дыры с нейтронной звездой.

Ученые получают доныне о температуре среды возле черных дыр или же температуры после столкновений вышеуказанных объектов благодаря изучению обычного света, радиоволн и рентгеновского света, который выделяется в ходе тех или иных событий.

Поэтому говорить о максимально точности полученных данных пока рано и ученые считают, что в скором будущем с новыми технологиями они смогут не только уточнить температуру квазара 3C273, но и, возможно, найдут еще более жаркое место во Вселенной.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, какую максимальную скорость в космосе развивают черные дыры. Прямо сейчас сквозь Вселенную летят черные дыры со скоростью чуть меньше 10% скорости света.