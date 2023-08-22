Лихачат в Млечном Пути. Ученые рассказали, какую скорость в космосе развивают черные дыры (видео)

Прямо сейчас сквозь Вселенную летят черные дыры со скоростью чуть меньше 10% скорости света, считают ученые.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, ученые смогли рассчитать скорость полета черных дыр, после того, как они появились в результате столкновения двух таких объектов, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас ученым известно, что многие черны дыры сталкиваются друг с другом, что приводит к появлению более массивной черной дыры. Но этот конечный продукт столкновения не обязательно занимает то же место, где находилась система из двух черных дыры перед слиянием. В зависимости от первоначальной массы и скорости вращения двух черных дыр, объект, образовавшийся после слияния может начать перемещение по космосу с огромной скоростью.

Пока что ученые обнаружили одну летящую сквозь космос черную дыру, которая улетела после столкновения. Ее скорость составляет примерно 1542 км/с. Предыдущие исследования показали, что максимальная скорость полета черной дыры в таком случае может составлять примерно 5000 км/с.

Прямо сейчас сквозь Вселенную летят черные дыры со скоростью чуть меньше 10% скорости света Фото: NASA

Для сравнения самым быстрым искусственным объектом земного происхождения на сегодняшний день является космический аппарат Parker, изучающий Солнце. Два года назад он смог набрать скорость 163 км/с.

Ученые создали новое моделирование столкновения двух черных дыр примерно одинаковой массы и выяснили, что максимальная скорость полета конечного объекта после слияния может достигать 28 562 км/с (плюс-минус 342 км/с) или более 100 000 000 км/час. А это немного меньше, чем 10% от скорости света.

Это очень важная информация для исследований, которые касаются черных дыр. Например, астрономы знают, что в космосе находится намного больше массивных черных дыр, чем предполагают теории. Этот факт можно объяснить большим количеством, летящий сквозь Вселенную таких объектов. Ведь чем их больше летает и чем выше их скорость, тем больше шансы на то, что они столкнутся с себе подобными и наберут огромную массу.

Симуляция столкновения черных дыр

По словам ученых, даже сейчас, когда вы это читаете, огромное количество черных дыр летит сквозь космос, в том числе и по Млечному Пути. Но они вряд ли столкнутся с Землей.

Важно понимать, что черные дыры имеют разные массы и размеры. В этой научной статье речь шла о черных дырах звездной массы, которые появляются после смерти огромных звезд. В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая столкнется с другой черной дырой только через несколько миллиардов лет. Это произойдет в результате слияния Млечного Пути и галактики Андромеды.

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб раскрыл секреты самой известной туманности. Астрономы получили новый потрясающий снимок туманности Кольцо, ширина которой 1 световой год. Результаты впечатлили астрономов.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили насколько верным является известное утверждение астронома Карла Сагана о том, что все люди состоят из звездного вещества.