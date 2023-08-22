Внутри 20 тысяч масс Земли. Телескоп Уэбб раскрыл секреты самой известной туманности (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал новый потрясающий снимок туманности Кольцо, ширина которой 1 световой год. Результаты впечатлили астрономов.

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На расстоянии примерно 2200 световых лет от нас находится один из лучших примеров планетарных туманностей, известных ученым. Этот объект, окружающий умирающую звезду, который появился всего несколько тысяч лет назад, имеет ширину в 1 световой год и называется туманность Кольцо. Благодаря новому снимку космического телескопа, астрономы обнаружили много ранее неизвестных деталей в структуре этой планетарной туманности, пишет Space.

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Планетарные туманности никоим образом не связаны с планетами и получили свое название в прошлом из-за того, что эти объекты часто принимают относительно круглую форму, а потому напоминает планеты. На самом деле эти скопления газа являются сброшенными верхними слоями атмосферы умирающей звезды, которая находится в центре такой туманности.

Например, в центре туманности Кольцо еще несколько тысяч лет назад, звезда, создавшая этот объект, была красным гигантом, и выбросила в космос большую часть своего вещества. Сейчас данная звезда превращается в белого карлика – последнюю стадию эволюции многих звезд. Стадия красного гиганта и белого карлика ждет и наше Солнце через примерно 5 млрд лет. И вокруг нашей звезды также образуется планетарная туманность. Остывающее ядро умирающей звезды теперь нагревает своим излучением выброшенный газ, а потому туманность Кольцо имеет такую расцветку.

Туманность Кольцо Фото: ESA

Данная туманность является одним из лучших примеров планетарных туманностей, известных астрономам. По словам ученых из Университета Кардиффа, Великобритания, которые провели анализ нового изображения туманности, они были очень удивлены большой детализацией снимка. Яркое кольцо, благодаря которому туманность получила свое название состоит примерно из 20 тысяч сгустков плотного молекулярного газообразного водорода. И каждый из этих сгустков имеет такую же массу, как и Земля.

По словам авторов исследования, телескоп Уэбб смог раскрыть детали сложной структуры туманности Кольцо, которые ученые не анализировали раньше. Астрономы получили больше информации о внутренней части планетарной туманности, а также о десяти концентрических дугах во внешних регионах объекта.

Ученые считают, что эти дуги должны были появляться каждые 280 лет во время процесса сброса звездой своей массы. Но неожиданность данного открытия состоит в том, что ученые не знают ни одного примера образования таких структур с такой периодичностью в планетарных туманностях, образованных одной звездой. Поэтому скорее всего формировать туманность помогает звезда-компаньон, которая расположена на примерно таком же расстоянии как Плутон от Солнца, от основной звезды. Но эту теорию еще предстоит подтвердить.

На самом деле телескоп Уэбб уже не первый раз делает снимок туманности Кольцо и об этом уже писал Фокус. Но, по словам ученых, это новое изображение является еще более детальным.

Фокус также писал о том, что ученые представили исследование очень редкой планетарной туманности под названием IC 2220. Туманность разделена на две части и находится на расстоянии в 1200 световых лет от нас.