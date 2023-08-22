Таинственный "Схул 5". Ученые воссоздали лицо самого древнего найденного человека (фото)

Лицо человека, который, как считают, является первым найденным представителем Homo sapiens, воссоздали благодаря новейшим достижениям ученых в области реконструкции лица. Останки этого человека нашли на севере Израиля в 1932 году.

Череп, который Смитсоновский журнал назвал потенциальным кандидатом на самый древний из когда-либо найденных образцов современного человека, получил название "Схул 5". Как считают ученые, находке 120 тыс. лет, пишет Mirror.

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Открытие стало возможным благодаря тщательному исследованию черепа с целью судебно-медицинской реконструкции. Идейным вдохновителем этой работы является Сисеро Мораис, опытный бразильский графический эксперт. Мораис утверждает, что полученное лицо можно охарактеризовать как лицо "сильного мужчины, готового к суровым условиям выживания".

Мораис объяснил: "Томографическое изображение черепа современного человека систематически корректировали, превращая его в окаменевший архетип, "Схул 5". Вследствие этого искажения эластичные ткани — кожа, мышцы, жировые отложения и т.д. — вызвали имитацию таких искажений, что позволило получить приблизительное лицо, которое могло бы близко соответствовать окаменелому лицу".

Череп, найденный на севере Израиля Фото: Cicero Moraes via Pen News

Кульминацией этой научной работы стало тщательное объективное воспроизведение, выполненное в монохроматических тонах и лишенное каких-либо эмоциональных коннотаций. Однако, включены субъективно выведенные атрибуты, охватывающие цвет лица, оттенок глаз и прическу, которые служат для придания жизненности полученному лицу.

Предположения относительно возраста "Схула 5" на момент его смерти указывают на то, что продолжительность его жизни охватывает интервал от 30 до 40 лет.

Первоначально ученые склонялись к тому, что "Схул 5" принадлежит к более раннему подвиду людей, и это предположение подкрепляли прочные характеристики его черепного строения. Однако, в свете современных дискуссий, сейчас его относят к ранним Homo sapiens.

Господин Мораис поделился своими соображениями: "Размышления о том, кому следует приписать отличие "первого" человека, или даже определение "архаического человека", порождает удивительно увлекательную дилемму. Что однозначно в контексте "Схул 5", так это утверждение о его принадлежности к человеческому роду, хотя и со структурными отличиями, заметными по сравнению с современными людьми. Я получаю огромное удовольствие от того, что осуществил эту попытку приблизиться к его лицу, одновременно внося вклад в структурное понимание этого процесса, сравнительное сопоставление с другими представителями рода. Я осмелюсь утверждать, что эта попытка добавляет, по меньшей мере, небольшой фрагмент к большой мозаике, инкапсулирующей сагу об эволюции человека".

Ранее Фокус писал, как на самом деле выглядел древний человек Этци. Оказывается, предыдущие предположения ошибочны из-за загрязнения современной ДНК человека.