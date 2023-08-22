Все умрут, он останется. Тихоокеанский коралловый риф научился противостоять адской жаре

Исследования показывает, что коралловые рифы в Палау демонстрируют беспрецедентное повышение устойчивости к изменениям климата.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В результате на Землю обрушились рекордные волны тепла и интенсивные лесные пожары, а температура поверхности океана достигла рекордной отметки — у побережья Флориды ученые даже были вынуждены объявить эвакуацию, чтобы спасти от смерти местные кораллы, пишет Sci Tech Daily.

Исследователи опасались, что и без того измученные годами изменений климата кораллы попросту начнут умирать от обесцвечивания и высоких температур. Однако коралловые рифы в Палау, Тихий океан, продемонстрировали нечто беспрецедентное — ученые обнаружили, что они способны противостоять климатическому кризису.

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Тем не менее ученые из Университета Ньюкасла подчеркивают, что это вовсе не означает, что человечеству не стоит предпринимать шаги по глобальному снижению углерода и придерживаться Парижского соглашения. Скорее наоборот.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что коралловые рифы в одной части океана, по-видимому, адаптировались к более высоким температурам воды, что потенциально позволило им снизить последствия обесцвечивания и изменения климата в будущем.

Авторы исследования отмечают, что их работа была посвящена островному государству Палау в Тихом океане. Результаты исследования оказались весьма многообещающими и вдохновляющими — коралловые рифы здесь демонстрируют невероятную термоустойчивость. Теперь ученые полагают, что если человечеству удастся снизить количество выбросов в атмосферу Земли в будущем, это поможет снизить воздействие обесцвечивания на эту экосистему.

В ходе работы ученые использовали данные десятилетий полевых наблюдений, а затем с помощью компьютерного моделирования рассмотрели множество возможных траекторий обесцвечивания кораллов для рифов в Палау. Каждая из моделей предполагала свою скорость улучшения термоустойчивости. Результаты свидетельствуют о том, что если термостойкость кораллов продолжит расти в течение 21 века с наиболее вероятной исторической скоростью, это приведет к значительному снижению воздействия обесцвечивания.

По словам ведущего автора исследования Лайама Лакса, результаты исследования дают коралловым рифам надежду на выживание, однако также подчеркивают, что человечеству необходимо незамедлительно снизить количество парниковых выбросов в атмосферу Земли, чтобы подобный сценарий в принципе стал возможным.

По словам соавтора исследования, доктора Джеймса Геста из Школы естественных и экологических наук Ньюкаслского университета, ученым известно, что коралловые рифы способны повышать свою термостойкость с помощью акклиматизации, генетической адаптации и изменений в структуре сообщества. Однако до сих пор оставалось загадкой, с какой скоростью они способны это делать. Полученные результаты теперь дают некоторую надежду на то, что рифы смогут справиться с повышением температуры, но только в том случае, если будут приняты решительные меры по борьбе с изменением климата".

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.