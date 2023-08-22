"Не такое уж и плохое рабство". Ученые развенчали мифы о жизни порабощенных древних людей

Рабство — это глубоко укоренившийся социальный механизм, который принимал различные формы в разных культурах и эпохах. На протяжении истории его обусловливали различные факторы, включая экономическую, социальную и политическую динамику.

В современную эпоху люди, что живут в Соединенных Штатах или Европе в 21 веке, обычно имеют лучшую осведомленность о ходе времен работорговли — эпохи, которая наложила неизгладимый отпечаток на сущность этих обществ. Последствия рабовладения проявляются во многих аспектах — от массового заключения и распределения жилья до хитросплетений поведения во время голосования, пишет Phys.org.

Из-за временной отдаленности исторических форм рабства в сочетании с их заметным отличием от современных проявлений расовой предвзятости существует мнение, что они были значительно менее жестокими и грубыми. Такое представление создает благоприятную почву для общественных деятелей, в частности таких, как христианский богослов и философ-аналитик Уильям Крейг, для продвижения аргумента о том, что древнее рабство приносило реальную пользу тем, кто его пережил.

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Миф № 1: Единственное "библейское рабство"

Набор текстов, которые в конце концов объединились в Библию, охватывать произведения разных авторов, происходящих из разных уголков Средиземноморья и Месопотамии, часто расположенных в разных исторических условиях. Эта неоднородность происхождения затрудняет любые широкие обобщения относительно механизма рабства в "библейских" обществах.

Важно отметить, что еврейская Библия, которую христиане называют "Старым Заветом", появилась в основном в древних окрестностях Ближнего Востока, тогда как Новый Завет возник на территории зарождающейся Римской империи.

На Древнем Ближнем Востоке, который охватывал такие регионы, как Египет, Сирия и Иран, существовал целый ряд форм порабощения и недобровольного рабства. Они варьировались от случаев, когда люди временно попадали в рабство, чтобы заплатить долги, до более укоренившихся моделей.

Однако, последний сценарий не преобладал на всей этой территории, и это было явно не так в период упадка Римской республики и зарождения Римской империи — эпохи, когда происходила торговля людьми и принудительный труд мириадов людей в сферах, охватывающих домашнее хозяйство, городское хозяйство и сельское хозяйство.

Учитывая различие временных эпох и культурных сред, причастных к созданию библейской литературы, понятие единого "библейского рабства" необоснованно. Не существует также однозначного "библейского взгляда" на рабство.

Деталь римского саркофага 315-320 гг. Раб преподносит письменные таблички хозяину Фото: Википедия

Миф № 2: Античное рабство не было таким жестоким

Вместе с мифом № 1, склонность размывать границы между различными формами недобровольного рабства в разных древних обществах приводит к распространению ошибки № 2. Это заблуждение уходит своими корнями в сочетание ближневосточных и египетских примеров принудительного труда — таких как долговая кабала — с греческой и римской системой рабовладельческого рабства.

Такое сопоставление, как правило, затмевает повсеместную и безудержную жестокость, присущую рабовладельческому рабству.

На самом деле, свидетельства из множества древних средиземноморских культур раскрывают целый ряд варварских практик — от клеймения и телесных наказаний до сексуального насилия, судебных пыток, заключения в тюрьму, распятия и тому подобное.

Приверженцы христианства не были застрахованы от участия в таком бесчеловечном обращении. Археологические находки обнаружили ошейники в регионах Италии и Северной Африки. Эти ошейники надевали на невольников и обещали денежное вознаграждение за их возвращение в случае побега.

Некоторые из этих ошейников содержали христианские символы, такие как "хи-ро" (☧), сочетание двух начальных букв имени Иисуса на греческом языке.

Накладывать современные моральные ориентиры на прошлые эпохи, особенно те, что установлены тысячелетия назад, очень сложно. Однако даже в античной среде, где рабство оставалось константой, можно заметить, что не все люди принимали принципы, которые пропагандировала порабощавшая элита.

Восстание Спартака. Гравюра Германа Вогеля, 1882 г. Фото: Википедия

Документы свидетельствуют о многочисленных случаях восстаний рабов в регионах, охватывающих Грецию и Италию. Сага о знаменитом гладиаторе-беглеце Спартаке остается свидетельством этой исторической реальности.

Миф № 3: Отсутствие дискриминации в античном рабстве

Предпосылки рабства в античном Средиземноморье не основывались на расовых или кожных различиях, в отличие от международной работорговли. Однако это расхождение не отрицает существования дискриминационной основы в античной схеме порабощения.

Значительная часть истории греческого и римского рабства вращается вокруг подчинения индивидов, происходивших из разных обществ. Так, афиняне порабощали не-афинян, спартанцы подчиняли не-спартанцев, а римляне навязывали рабство не-римлянам.

Часто в результате завоевания или захвата в плен во время военных действий, эти порабощенные лица либо принудительно переселяли, либо ограничивали на землях своих предков, где их принуждали к сельскохозяйственному труду или к выполнению домашних обязанностей для их похитителей.

Римская судебная система обязывала публично объявлять "natio" раба, что указывало на его происхождение, во время аукционов.

Рабыню обменивают на вазу. Картина Генриха Семирадского, 1887 г.

Античное рабство все же основывалось на категоризации определенных когорт как "других", тем самым увековечивая этос, который разграничивал их как фундаментально отличных от их угнетателей.

Нарратив о рабстве несет на себе неизгладимые отпечатки своего конкретного временного контекста, в частности, взаимодействие современного капитализма и расовых предубеждений. Однако альтернативные формы рабства, пронизывающие анналы человеческой истории, не менее весомы и ощутимы.

Просветительское понимание этих исторических парадигм, а также их причинно-следственных механизмов имеет потенциал для преодоления страданий современного рабства — задача, приобретающая особое значение на этапе, отмеченном возрождением утверждений о том, что международная работорговля приносила выгоду тем, кто попадал под ее ярмо.

Ранее Фокус писал, что археологи обнаружили родину плантационного рабства в Португалии.