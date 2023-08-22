Начало всего. Ученые наконец-то поняли, зачем человеческим эмбрионам нужен желточный мешок

Может показаться, что этот временный орган весьма бесполезен и является лишь напоминанием о нашем далеком эволюционном прошлом, но это вовсе не так.

Единственным источником пищи куриного эмбриона, изолированного от тела матери, является золотисто-желтая порция питательных веществ, известная как желток. Однако поддерживаемые плацентой млекопитающие, в том числе и люди, не нуждаются в дополнительном "мешке с закусками", поддерживающими нас. Тем не менее в течение недели или около того после оплодотворения наши развивающиеся пучки клеток тратят драгоценные ресурсы на создание желточного мешочка, пишет Science Alert.

До этого момент его функции была непонятна исследователям, а потому они считали, что этот временный орган, который атрофируется к концу первого триместра, не удерживая ни капли пищи, а к 14 неделе и вовсе исчезающий, является эволюционным пережитком. В новом исследовании, проведенном группой ученых во главе с Институтом Wellcome Sanger в Великобритании, исследователи обнаружили сразу несколько важных функций, которые он выполняет.

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По словам старшего автора исследования тканей желточного мешка человека в рамках международного исследования, дерматолога Музлифаха Ханиффа, отображение того как этот временный орган развивается в течение первых недель беременности, имеет фундаментальное значение для понимания развития иммунной системы человека.

Ученые отмечают, что результаты данного исследования стали первыми, которые раскрывают множественные органные функции желточного мешка. Во-первых, наш желточный мешок является источником наших самых первых клеток крови. Причем речь идет не только о красных клетках, транспортирующих кислород, но и белых, которые служат иммунным ответом. Во-вторых, ученые обнаружили, что эти клетки крови перемещаются из мешка в печень, а затем кости, де и оседают, помогая формировать костный мозг.

В ходе исследования ученые также секвенировали все нити РНК, активно производимые его клетками и создали список генерируемых материалов. В результате им удалось собрать "справочник" из почти 170 000 клеток желточного мешка человека, которые не только производят клетки крови, но и помогают формировать различные важные функции.

Таким образом, как и большинства других животных, наш желточный мешок служит ранним производителем клеток крови, свертывающих агентов, а также метаболических ферментов. И все же ученые отмечают, что им удалось обнаружить множество отличий в клеточных и биохимических путях тканей желточного мешка у людей и других животных.

Ученые полагают, что полученные ими результаты в дальнейшем могут пригодиться для улучшения процессов искусственного выращивания тканей и органов, а также понимания болезней. Однако потребуется больше исследований, чтобы получить достаточное количество информации. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

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