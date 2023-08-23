500 олимпийских бассейнов. Япония начнет сливать радиоактивную воду из Фукусимы на этой неделе

Соседние страны не в восторге от этого решения, однако решение принято и уже на этой неделе план будет приведен в действие.

Несмотря на серьезное противодействие со стороны соседних стран, Япония планирует приступить к сбросу загрязненной воды, образовавшейся в результате катастрофы на атомной электростанции Фукусима в 2011 году, в Тихий океан уже на этой неделе, пишет Futurism.

Исследователи отмечают, что на месте аварии скопилось достаточно воды, чтобы заполнить 500 олимпийских бассейнов. Это побудило местные власти разработать методы безопасной утилизации. В результате был разработан 30-летний план, в ходе которого радиоактивная вода будет поддаваться медленной фильтрации и разбавлению, а затем будет доставлена в океан.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи и правительство Японии надеются, что это позволит свести к минимуму вредные вещества и их воздействие на окружающую среду. Впрочем, далеко не все соседние страны, и даже жители Японии, в восторге от этого плана. Например, в местные рыбаки утверждают, что возникающая радиация может нанести вред экосистемам океана, несмотря на то, что эксперты настаивают — это план безопасен. Близлежащие страны также не в восторге, например, Китай отреагировал гневом на заявление о старте утилизации воды.

По словам официального представителя министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня, океан тысячи лет поддерживает человечество, и вовсе не является канализацией для наших отходов. Именно поэтому Китай считает, что не стоит загрязнять воды ядерными отходами — якобы это повлияет на долгосрочное здоровье экосистем. Кроме того, Южная Корея уже запретила импорт морепродуктов, выловленных вблизи вод, окружающих АЭС Фукусима.

Отметим, что на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии, наблюдающее за ядерной безопасностью ООН, одобрило эти планы. Эксперты заключили, что медленный сброс воды в океан окажет "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

В то же время исследователи отмечают, что эта процедура не совсем безопасна. Ученые отмечают, что следы радиоактивных изотопов, в том числе трития и углерода-14, все еще могут присутствовать в воду, так как их чрезвычайно сложно удалить. В то же время другие станции, как утверждают исследователи, уже выпускают сточные воды с более высоким содержанием трития.

По словам профессора наук об окружающей среде в Университете Портсмута Джима Смита, пока сброс воды с Фукусимы осуществляется по плану, дозы радиации будут ничтожно малы. Фактически они в тысячу раз меньше, чем дозы, которые каждый человек на Земле получает от естественной радиации ежегодно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, можно ли есть еду, выращенную возле Фукусимы.