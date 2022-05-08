Ученые рассказали, можно ли есть еду, выращенную возле Фукусимы
Несмотря на аварию на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года, еда выращенная в этом регионе не представляет опасности.
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Возможность употребление в пищу продуктов выращенных возле облученной территории может вызвать у некоторых страх и недоверие, но все не так страшно, как может показаться на первый взгляд, пишет IFLS.
Как заявляет Агентство по стандартам на продукты питания Великобритании, употреблять пищу, выращенную вблизи Фукусимы вполне безопасно.
11 марта 2011 года сильное землетрясение, вызвавшее 15-метровое цунами, вывело из строя три реактора на атомной электростанции "Фукусима Дайити". В результате, после аварии из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения более 100 000 человек были эвакуированы.
Экологические радиологи, такие как Томас Джонсон из Университета штата Колорадо, с тех пор изучают эту местность, чтобы установить, остаются ли уровни содержания радиоцезия в регионе опасными и если да, то насколько.
Анализ местной дикой природы, проведенный в 2018 году, показал, что на самом деле уровни в некоторых районах не намного выше, чем в других частях земного шара. Ученые отмечают, что в тех областях, которые остаются опасными по сей день, опасность должна снизится примерно к 2041 году, поскольку период полураспада радиоцезия составляет около 29 лет.
В то же время проживание в этих районах в условиях постоянного воздействия радиации может иметь негативные последствия для здоровья человека, но как насчет продуктов, которые там выращиваются?
На торговлю продуктами, выращенными в Фукусиме, действовали ограничения, но в 2019 году Европейский союз начал смягчать правила импорта из этого региона. А вот Великобритания и вовсе сняла все ограничения, когда-то введенные на экспорт из Фукусимы после рассмотрения Агентством по стандартам на продукты питания, которое отменило правило, согласно которому импорт не может содержать более 100 беккерелей радиоцезия на килограмм (Бк/кг).
"Наша оценка рисков показывает, что отмена максимального уровня (100 Бк/кг) радиоцезия для продуктов питания, импортируемых из Японии в Великобританию, приведет к незначительному увеличению дозы и любого связанного с этим риска для потребителей Великобритании", — заявили в Агентстве по стандартам на продукты питания.
На самом деле, японские нормы содержания радиации в продуктах питания являются самыми строгими в мире, а верхний предел содержания радиоцезия в обычных продуктах питания строже, чем в ЕС и США. Еда, выращенная возле Фукусимы, даже подавалась в олимпийской деревне во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
Более того, в период с 2011 по 2014 год Япония реализовала амбициозную программу по тестированию и отбору образцов на уровень радиации всех видов продуктов питания, производимых в этом районе, проверив почти миллион образцов. К середине 2014 года всего 0,6% образцов превышали установленные в Японии пределы радиации, которые составляли одну шестую часть от того, что в то время разрешалось в Европе.