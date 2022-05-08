Ученые рассказали, можно ли есть еду, выращенную возле Фукусимы

Несмотря на аварию на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года, еда выращенная в этом регионе не представляет опасности.

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Возможность употребление в пищу продуктов выращенных возле облученной территории может вызвать у некоторых страх и недоверие, но все не так страшно, как может показаться на первый взгляд, пишет IFLS.

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Как заявляет Агентство по стандартам на продукты питания Великобритании, употреблять пищу, выращенную вблизи Фукусимы вполне безопасно.

11 марта 2011 года сильное землетрясение, вызвавшее 15-метровое цунами, вывело из строя три реактора на атомной электростанции "Фукусима Дайити". В результате, после аварии из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения более 100 000 человек были эвакуированы.

Экологические радиологи, такие как Томас Джонсон из Университета штата Колорадо, с тех пор изучают эту местность, чтобы установить, остаются ли уровни содержания радиоцезия в регионе опасными и если да, то насколько.

Анализ местной дикой природы, проведенный в 2018 году, показал, что на самом деле уровни в некоторых районах не намного выше, чем в других частях земного шара. Ученые отмечают, что в тех областях, которые остаются опасными по сей день, опасность должна снизится примерно к 2041 году, поскольку период полураспада радиоцезия составляет около 29 лет.

В то же время проживание в этих районах в условиях постоянного воздействия радиации может иметь негативные последствия для здоровья человека, но как насчет продуктов, которые там выращиваются?

На торговлю продуктами, выращенными в Фукусиме, действовали ограничения, но в 2019 году Европейский союз начал смягчать правила импорта из этого региона. А вот Великобритания и вовсе сняла все ограничения, когда-то введенные на экспорт из Фукусимы после рассмотрения Агентством по стандартам на продукты питания, которое отменило правило, согласно которому импорт не может содержать более 100 беккерелей радиоцезия на килограмм (Бк/кг).

"Наша оценка рисков показывает, что отмена максимального уровня (100 Бк/кг) радиоцезия для продуктов питания, импортируемых из Японии в Великобританию, приведет к незначительному увеличению дозы и любого связанного с этим риска для потребителей Великобритании", — заявили в Агентстве по стандартам на продукты питания.

На самом деле, японские нормы содержания радиации в продуктах питания являются самыми строгими в мире, а верхний предел содержания радиоцезия в обычных продуктах питания строже, чем в ЕС и США. Еда, выращенная возле Фукусимы, даже подавалась в олимпийской деревне во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Более того, в период с 2011 по 2014 год Япония реализовала амбициозную программу по тестированию и отбору образцов на уровень радиации всех видов продуктов питания, производимых в этом районе, проверив почти миллион образцов. К середине 2014 года всего 0,6% образцов превышали установленные в Японии пределы радиации, которые составляли одну шестую часть от того, что в то время разрешалось в Европе.