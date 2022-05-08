Учені розповіли, чи можна їсти їжу, вирощену біля Фукусіми

Незважаючи на аварію на АЕС Фукусіма-1 11 березня 2011 року, їжа вирощена в цьому регіоні не становить небезпеки.

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Можливість вживання в їжу продуктів, вирощених біля опроміненої території, може викликати в деяких страх і недовіру, але все не так страшно, як може здатися на перший погляд, пише IFLS.

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Як заявляє Агентство стандартів на продукти харчування Великобританії, вживати їжу, вирощену поблизу Фукусіми, цілком безпечно.

11 березня 2011 року сильний землетрус, що спричинив 15-метровий цунамі, вивів із ладу три реактори на атомній електростанції "Фукусіма Даїті". Як наслідок після аварії через високий рівень радіоактивного забруднення понад 100 000 людей було евакуйовано.

Екологічні радіологи, такі як Томас Джонсон з Університету штату Колорадо, з того часу вивчають цю місцевість, щоб встановити, чи залишаються рівні утримання радіоцезію у регіоні небезпечними і якщо так, то наскільки.

Аналіз місцевої дикої природи, проведений у 2018 році, показав, що насправді рівні у деяких районах не набагато вищі, ніж в інших частинах земної кулі. Учені зазначають, що в тих областях, які залишаються небезпечними до цього дня, небезпека має знизитися приблизно до 2041 року, оскільки період напіврозпаду радіоцезію становить приблизно 29 років.

У той же час, проживання у цих районах в умовах постійного впливу радіації може мати негативні наслідки для здоров'я людини, але як щодо продуктів, які там вирощуються?

На торгівлю продуктами, вирощеними у Фукусімі, діяли обмеження, але у 2019 році Європейський Союз почав пом'якшувати правила імпорту з цього регіону. А ось Великобританія взагалі зняла всі обмеження, колись введені на експорт із Фукусіми після розгляду Агентством за стандартами на продукти харчування, яке скасувало правило, згідно з яким імпорт не може містити більше 100 бекерелів радіоцезію на кілограм (Бк/кг).

"Наша оцінка ризиків показує, що скасування максимального рівня (100 Бк/кг) радіоцезію для продуктів харчування, що імпортуються з Японії до Великобританії, призведе до незначного збільшення дози та будь-якого пов'язаного з цим ризику для споживачів Великобританії", — заявили в Агентстві зі стандартів на продукти харчування.

Насправді, японські норми вмісту радіації у продуктах харчування є найсуворішими у світі, а верхня межа вмісту радіоцезію у звичайних продуктах харчування суворіша, ніж у ЄС та США. Їжа, вирощена біля Фукусіми, навіть подавалася в олімпійському селі під час Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році.

Більше того, у період із 2011 по 2014 рік Японія реалізувала амбітну програму з тестування та відбору зразків на рівень радіації всіх видів продуктів харчування, що виробляються в цьому районі, перевіривши майже мільйон зразків. До середини 2014 року лише 0,6% зразків перевищували встановлені в Японії межі радіації, які становили одну шосту частину від того, що на той час дозволялося в Європі.