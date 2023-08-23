Меньший риск новых приступов инфаркта и инсульта: ученые обнаружили новые свойства аспирина

Недавние научные исследования предлагают разумный способ действий для людей, переживших сердечный приступ: включить ежедневный прием таблетки аспирина в свой распорядок дня.

Исследователи обнаружили, что лица, которые не придерживались постоянного приема аспирина, сталкивались с повышенным риском дальнейших инфарктов, инсультов или смертности по сравнению с теми, кто придерживался регулярного режима приема, пишет Healthline.

Одновременно с этим, исследование, опубликованное в выпуске JAMA от 22 августа, показывает, что, несмотря на установленные преимущества аспирина, менее половины пациентов с инфарктом и инсультом во всем мире принимают его.

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Основная цель ученых противопоставить сердечно-сосудистые риски — инфаркты, инсульты и смертельные случаи — связанные с прекращением терапии аспирином, и риски, связанные с продолжением приема аспирина.

В исследовании участвовали пациенты с первичным инфарктом в возрасте 40 лет и старше, которым в течение первого года после инфаркта устанавливали коронарный стент и назначали аспирин. В целом исследование охватило 40 114 пациентов.

В течение восьми лет пациенты проходили двухлетние наблюдения. Во время каждого обследования оценивалось соблюдение режима приема аспирина путем оценки частоты доступа к лекарствам в течение двух лет, предшествовавших обследованию.

Лица, принимавшие аспирин 80% или менее времени, были добавлены в категорию тех, кто не соблюдает режим лечения, тогда как те, кто принимал аспирин более 80% времени, считались приверженцами режима лечения.

В течение всех периодов наблюдения участники исключались, если у них возникали инфаркты, инсульты или смертельные случаи. Кроме того, из рассмотрения были исключены лица, которые начали прием антикоагулянтов или ингибиторов P2Y12 — препаратов, подобных аспирину для предотвращения образования тромбов.

Исследователи наблюдали снижение соблюдения режима со временем. Через два года после начала исследования 90% участников продолжали принимать аспирин. Однако к восьмому году эта доля снизилась до 81%.

Во время каждой оценки исследовательская группа обнаружила, что люди, которые принимали аспирин, имели меньшую склонность к сердечным приступам, инсультам и смертности. В частности, у тех, кто не принимал аспирин, вероятность последующих инфарктов, инсультов или смертей была на 29%, 40%, 31% и 20% выше во время каждого из последующих наблюдений.

Хотя применение аспирина не является всеобъемлющим, лица с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений могли бы начать диалог со своими врачами, чтобы выяснить целесообразность включения аспирина в их режим лечения Фото: Morsa Images/Digital Vision

Несмотря на эффективность аспирина в предотвращении дальнейших инфарктов и инсультов, исследование JAMA показывает значительный дефицит его применения среди тех, кто потенциально мог бы получить пользу от его свойств.

В этом масштабном исследовании, в котором приняли участие 124 505 участников из 51 страны, респондентов опрашивали об их сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о потреблении аспирина.

В странах с низким уровнем дохода только 16,6% людей употребляли аспирин в качестве профилактического средства. Этот процент вырос до 24,5% в странах с уровнем дохода ниже среднего и до значительных 51,5% в странах с уровнем дохода выше среднего. В странах с высоким уровнем дохода, таких как США, использование аспирина составляло 65%.

Доктор Шара Коэн, основательница и директор Cancer Care Parcel, рассказывает о роли аспирина как нестероидного противовоспалительного препарата с антитромбоцитарными свойствами.

Подавляя агрегацию тромбоцитов, так уменьшая риск тромбообразования, аспирин становится стержнем в сдерживании образования тромбов, которые могут спровоцировать инфаркт или инсульт. Коэн также утверждает, что противовоспалительные свойства аспирина способствуют стабилизации атеросклеротических бляшек, что еще больше снижает вероятность острых сердечно-сосудистых эпизодов.

Атеросклеротические бляшки, состоящие из жиров, холестерина и других веществ, могут сужать артерии, препятствуя кровотоку. В некоторых случаях эти бляшки могут разрываться, что приводит к образованию тромбов.

Коэн отмечает, что аспирин подавляет ферменты, которые участвуют в образовании тромбов, способствуя беспрепятственному кровообращению.

Хотя применение аспирина не является всеобъемлющим, лица с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений могли бы начать диалог со своими врачами, чтобы выяснить целесообразность включения аспирина в их режим лечения.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.