Природные антидепрессанты: почему горстка орехов может предотвратить депрессию

Потребление ежедневной порции орехов может смягчить симптомы депрессии и улучшить настроение. Достаточно даже 30 г в день.

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Недавнее исследование охватило более 13 500 человек в возрасте от 37 до 73 лет, проживающих в Великобритании. Эти участники не сообщали о случаях депрессии или употребления антидепрессантов, и за ними наблюдали с 2007 по 2020 год. Среди тех, кто включил в свой рацион ежедневную порцию орехов, наблюдали заметное снижение вероятности депрессии в течение примерно пяти лет, пишет Healthline.

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Хотя основные механизмы, связывающие орехи с этим снижением риска, остаются неуловимыми, исследователи предполагают, что защитные питательные вещества, присутствующие в орехах, могут иметь благоприятное влияние. Более того, результаты этого исследования свидетельствуют о том, что люди со здоровым образом жизни и общим благополучием менее склонны к развитию депрессии.

Такие орехи, как грецкие, миндаль, фисташки и другие, можно легко интегрировать в свой рацион. Ежедневное потребление 30 граммов эквивалентно небольшой горсти, примерно 20 половинкам грецких орехов, 20 миндалю, 30 фисташкам или 15 орехам кешью.

Келси Коста, диетолог и консультант по вопросам питания Национальной коалиции по охране здоровья, подчеркивает все большее признание сложной взаимосвязи между особенностями питания и психическим здоровьем. Она предполагает, что осознание связи между кишечником и мозгом показывает потенциальное влияние диетического выбора на психологическое здоровье.

Однако необходимо добавить, что это исследование разработано как проспективное, наблюдающее за результатами в течение определенного периода. То есть результаты могут лишь установить корреляцию, а не причинно-следственную связь между определенным фактором и соответствующим результатом, предостерегает доктор Габриэль Лион, врач функциональной медицины и основатель Muscle Centric Medicine.

Доктор Лион подтверждает многогранность природы происхождения аффективных расстройств, подчеркивая, что связывать эти состояния с одним фактором было бы слишком упрощенно.

Например, те, кто потребляет большее количество орехов, могут также придерживаться других здоровых привычек, таких как физические упражнения и надлежащая организация сна, тем самым снижая свою склонность к расстройствам настроения.

Потенциальная связь между потреблением орехов и снижением риска депрессии, как представляется, следует из противовоспалительных и антиоксидантных свойств, которые обычно ассоциируются с орехами. Коста уточняет, что эти вещества потенциально помогают справиться со стрессом, укрепляют здоровье кишечника и улучшают работу мозга. Таким образом, включение орехов в свой рацион может стать эффективной диетической стратегией как для профилактики, так и для лечения депрессии.

Грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Рассмотрим грецкие орехи, которые особенно богаты омега-3 жирными кислотами. Эти соединения известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые потенциально снижают риск развития депрессии.

Исследования 2023 года свидетельствуют о том, что употребление добавок омега-3 может облегчить симптомы депрессии у людей с легкой и умеренной степенью депрессии. Аналогично, орехи, такие как кешью, богатые триптофаном, имеют потенциальный антидепрессивный эффект благодаря роли триптофана как предшественника серотонина. Этот нейромедиатор влияет на улучшение настроения и потенциальное снижение уровня депрессии.

Еще одним аспектом связи между орехами и депрессией являются фенольные кислоты, которые содержатся в миндале, грецких орехах и фисташках. Эти соединения влияют на реакцию на стресс, формирование нервных клеток и здоровье кишечника, что является ключевыми элементами для поддержания психического здоровья.

Кроме того, орехи содержат питательные вещества, которые могут играть важную роль в улучшении как психического, так и физического здоровья. Это витамин Е, магний, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, а также пищевые волокна.

Витамин Е, антиоксидант, защищает клетки мозга от окислительного стресса, а магний способствует работе нейромедиаторов и регулированию настроения. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры поддерживают структуру клеток мозга и связь между нейронами. Кроме того, пищевые волокна укрепляют здоровье кишечника, а стабильный уровень сахара в крови связан с регуляцией настроения.

Но теории вокруг этих пищевых связей остаются пока теоретическими, а это означает, что всестороннее понимание связи между орехами и риском депрессии все еще находится на начальной стадии.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.