Природні антидепресанти: чому жменька горіхів може запобігти депресії

Споживання щоденної порції горіхів може пом'якшити симптомів депресії та покращити настрій. Достатньо навіть 30 г на день.

Related video

Нещодавнє дослідження охопило понад 13 500 осіб віком від 37 до 73 років, які проживають у Великій Британії. Ці учасники не повідомляли про випадки депресії або вживання антидепресантів, і за ними спостерігали з 2007 по 2020 рік. Серед тих, хто включив у свій раціон щоденну порцію горіхів, спостерігали помітне зниження ймовірності депресії протягом приблизно п'яти років, пише Healthline.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча основні механізми, що пов'язують горіхи з цим зниженням ризику, залишаються невловимими, дослідники припускають, що захисні поживні речовини, присутні в горіхах, можуть мати сприятливий вплив. Ба більше, результати цього дослідження свідчать про те, що люди зі здоровим способом життя та загальним благополуччям менш схильні до розвитку депресії.

Такі горіхи, як волоські, мигдаль, фісташки та інші, можна легко інтегрувати в свій раціон. Щоденне споживання 30 грамів еквівалентне невеликій жмені, приблизно 20 половинкам волоських горіхів, 20 мигдалю, 30 фісташкам або 15 горіхам кеш'ю.

Келсі Коста, дієтологиня і консультантка з питань харчування Національної коаліції з охорони здоров'я, наголошує все більшому визнанню складного взаємозв'язку між особливостями харчування та психічним здоров'ям. Вона припускає, що усвідомлення зв'язку між кишечником і мозком показує потенційний вплив дієтичного вибору на психологічне здоров'я.

А проте необхідно додати, що це дослідження розроблене як проспективне, що спостерігає за результатами протягом певного періоду. Тобто результати можуть лише встановити кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок між певним фактором і відповідним результатом, застерігає доктор Габріель Ліон, лікар функціональної медицини і засновник Muscle Centric Medicine.

Доктор Ліон підтверджує багатогранність природи походження афективних розладів, наголошуючи на тому, що пов'язувати ці стани з одним фактором було б надто спрощено.

Наприклад, ті, хто споживає більшу кількість горіхів, можуть також дотримуватися інших здорових звичок, таких як фізичні вправи та належна організація сну, тим самим знижуючи свою схильність до розладів настрою.

Потенційний зв'язок між споживанням горіхів і зниженням ризику депресії, як видається, випливає з протизапальних і антиоксидантних властивостей, які зазвичай асоціюються з горіхами. Коста уточнює, що ці речовини потенційно допомагають впоратися зі стресом, зміцнюють здоров'я кишківника та покращують роботу мозку. Отже, включення горіхів у свій раціон може стати ефективною дієтичною стратегією як для профілактики, так і для лікування депресії.

Волоські горіхи особливо багаті на омега-3 жирні кислоти Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Розглянемо волоські горіхи, які особливо багаті на омега-3 жирні кислоти. Ці сполуки відомі своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями, що потенційно знижують ризик розвитку депресії.

Дослідження 2023 року свідчать про те, що вживання добавок омега-3 може полегшити симптоми депресії у людей з легким та помірним ступенем депресії. Аналогічно, горіхи, такі як кеш'ю, багаті на триптофан, мають потенційний антидепресивний ефект завдяки ролі триптофану як попередника серотоніну. Цей нейромедіатор впливає на покращення настрою та потенційне зниження рівня депресії.

Ще одним аспектом зв'язку між горіхами та депресією є фенольні кислоти, які містяться в мигдалі, волоських горіхах та фісташках. Ці сполуки впливають на реакцію на стрес, формування нервових клітин і здоров'я кишечника, що є ключовими елементами для підтримки психічного здоров'я.

Крім того, горіхи містять поживні речовини, які можуть відігравати важливу роль у покращенні як психічного, так і фізичного здоров'я. Це вітамін Е, магній, мононенасичені та поліненасичені жири, а також харчові волокна.

Вітамін Е, антиоксидант, захищає клітини мозку від окислювального стресу, а магній сприяє роботі нейромедіаторів і регулюванню настрою. Мононенасичені та поліненасичені жири підтримують структуру клітин мозку та зв'язок між нейронами. Крім того, харчові волокна зміцнюють здоров'я кишечника, а стабільний рівень цукру в крові пов'язаний з регуляцією настрою.

Але теорії навколо цих харчових зв'язків залишаються поки теоретичними, а це означає, що всебічне розуміння зв'язку між горіхами та ризиком депресії все ще перебуває на початковій стадії.

Раніше Фокус писав, чи може кава врятувати від недосипання.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.