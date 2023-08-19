Кофеин против дремоты. Ученые объяснили, может ли кофе спасти от недосыпания

О важности сна уже давно известно. Теперь ученые решили проверить, может ли ежедневное употребление кофе повлиять на недосыпание и к чему это приведет.

Related video

В сфере когнитивных исследований основное внимание уделяется пониманию того, как сон влияет на память и, наоборот, как недосыпание ухудшает ее и когнитивные способности. А потому первое исследование связи депривации сна с ложными признаниями подтолкнуло группу исследователей из Лаборатории сна и обучения Мичиганского государственного университета вместе со своими студентами приступить к изучению вмешательств, способных противодействовать неблагоприятным последствиям дефицита сна, пишет ScienceAlert.

Результат этого исследования однозначен: ничто не заменит сон.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Люди, которым приходится выполнять относительно простую работу — следить за экраном компьютера и нажимать на кнопку в случае появления красной точки, — лишены сна и имеют повышенное рассеянное внимание. Они могут не заметить яркую красную точку, что приводит к неспособности отреагировать на нее в течение установленного интервала в полсекунды. Эти пробелы во внимании можно объяснить каждый раз большим желанием поспать и заметнее всего во время фаз суточного ритма, когда организм ожидает отдыха.

Тонкости всплывают на поверхность, когда тщательно изучают влияние недосыпания на сложные когнитивные процессы. Для исследования на различные когнитивные модальности необходимо было, чтобы участники эксперимента не спали ночью, а затем предложить им выполнить ряд когнитивных задач.

До этого задания сначала выполняли вечером. Ученые поделили их, чтобы позволить участникам либо пойти спать, либо выдержать ночное бодрствование. После сна участники снова собирались утром, чтобы выполнить когнитивные задания.

Наряду с дефицитом устойчивого внимания, исследование выявило повышенную распространенность ошибок в запоминании, вызванных недосыпанием.

Кофеин как заменитель сна

Результатом этого исследования стало стремление выяснить эффективность различных контрмер против дефицита сна. Возникает вопрос: как люди обычно реагируют на недосыпание?

Самым распространенным ответом является потребление кофеиносодержащих напитков, таких как кофе или энергетические напитки. Опрос 2022 года показал эту закономерность, обнаружив, что более 90% опрошенных взрослых американцев включают кофеин в свой ежедневный рацион.

Развернулось исследование, чтобы определить, может ли кофеин потенциально поддерживать внимание и смягчать ошибки, вызванные дефицитом сна, которые возникают из-за недосыпания.

Самым распространенным ответом является потребление кофеиносодержащих напитков, таких как кофе или энергетические напитки Фото: freepik

Появилось важное открытие: кофеин продемонстрировал значительную способность улучшать концентрацию внимания у участников, которые недосыпали. Примечательно, что их производительность была такой же, как и у тех, кто наслаждался целой ночью сна.

Более того, люди, которые хорошо отдохнули после сна, также улучшили свое внимание после приема кофеина. Этот результат соответствует результатам предыдущих исследований и подтверждает свойства кофеина улучшать внимание.

В противоположность этому, улучшающий потенциал кофеина не распространялся на ошибки в запоминании, независимо от того, были ли это люди с недосыпанием или люди, которые достаточно отдохнули.

А потому полезность кофеина в повышении внимания и содействии активности, например, в проведении досуга, очевидна. Однако его способность повышать производительность при выполнении задач, требующих сложной когнитивной обработки, например, при сдаче экзамена по алгебре, остается незначительной.

Может ли дремота днем компенсировать недосыпание

Среди множества исследованных альтернатив естественный сон манит к себе, как это ни странно, интуитивно. Целесообразность сна, который традиционно ассоциируется с дневной бодростью, требовала исследования его потенциала для противодействия эффектам ночного недосыпания.

Незаменимость здорового сна остается неоспоримой, несмотря на любые возможные заменители Фото: Pixabay

Предварительные результаты указывают на то, что ночной сон продолжительностью от 30 до 60 минут, стратегически расположенный между 4 и 6 часами утра, что совпадает с суточным минимумом бодрости, не дает существенных преимуществ для когнитивных функций.

Как базовые задания на концентрацию внимания, так и сложные задания на запоминание, продемонстрировали минимальную разницу между теми, кто спал, и теми, кто не спал в течение ночи

Хотя кофеин является средством для пробуждения и повышенного внимания, его эффективность в сложных когнитивных сферах остается ограниченной. Так же, несмотря на способность короткого сна давать временное облегчение ночью, когда нужно быть максимально работоспособным, эффективность таких мер в повышении когнитивных способностей остается скромной.

А потому незаменимость здорового сна остается неоспоримой, несмотря на любые возможные заменители.

Ранее Фокус писал, как кофе лечит и вызывает головную боль. Ученые объяснили кофеиновый "прием".

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.