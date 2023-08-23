Находка из пустыни Тар. В Индии обнаружили новый вид динозавра, среди своих он самый старый

Новый вид диплодокоидов может помочь объяснить, откуда появился этот вид и как он распространился.

Археологи из Индийского технологического института и Геологической службы Индии обнаружили новый вид динозавров на Индийском субконтиненте. Эта окаменелость имеет еще одну необычную особенность — она является не только уникальной, но и самым древним зафиксированным экземпляром диплодокоида в мире, пишет IFLScience.

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Исследователи дали название новооткрытому виду — "Tharosaurus indicus". Интересно, что T. indicus демонстрирует длинное углубление на боковых поверхностях шейных костей, а также нервные отростки, которые отклоняются от нормы, что наблюдается в его группе.

Эти признаки наталкивают исследователей на мысль о возможном существовании шипов, подобных тем, что украшают Bajadasaurus pronuspinax, другого представителя отряда Dicraeosauridae. Еще одна примечательная особенность этого древнего существа заключается в том, что его лобный позвонок, расположенный возле конечности хвоста, формой схож с сердцем.

Завроподы, которые, как полагают, уходят своими корнями в поздний триас или раннюю юру, являются интересной темой для исследования. В рамках этого подкласса неозавроподы охватывают диплодокоидов, однако происхождение последней подгруппы остается окутано неопределенностью и научными дискуссиями. Появление недавно найденного динозавра с колючими шипами может потенциально способствовать разгадке этой загадки.

Рассматривая T. indicus в контексте других индийских завроподов Юрского периода, исследователи предлагают интересную версию. Этот образец, похоже, является остатком линии, которая сначала появилась на индийских просторах, а затем расселилась по обширному суперконтиненту Пангея.

Эпоха, охватывающая 300-200 миллионов лет назад, засвидетельствовала существование единой суши, включавшей Северную Америку, Африку, Южную Америку и Европу.

Останки нашли в пустыне Тар, недалеко от города Джайсалмер в штате Раджастан. В эпоху, которая длилась от 252 до 66 миллионов лет назад, эта местность была побережьем океана Тетис. Исследователи предполагают, что регион мог играть ключевую роль в формировании неозавроподов, которые характеризовались вытянутой шеей и склонностью к травоядной пище.

Исследовательская группа предполагает, что их открытие лишь первое и в дальнейшем у них будут новые находки, поскольку наличие подобных окаменелостей намекает на участие региона в эволюции многочисленных позвоночных животных.

Выяснение полного спектра этого недавно найденного вида и установление параллелей с его азиатскими собратьями является будущей задачей. Это исследование может помочь заполнить пробелы в понимании траектории развития этих существ — как они распространились и откуда происходят.

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