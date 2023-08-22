Мурлыкали или рычали: какие на самом деле звуки издавали саблезубые тигры

Сегодня нам известно о множестве кошачьих, одни из которых мурлыкают, а другие ревут во время общения. Теперь ученые обнаружили, к какой из этих двух групп принадлежат древние саблезубые тигры.

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Исследователи из Университета штата Северная Каролина углубились в необычный вопрос о том, какие звуки мог издавать саблезубый тигр во время коммуникации. В мире современных кошачьих существует две основные категории: пантеры — "большие коты", к которым относятся хорошо известные рыки львов, тигров и ягуаров, и кошачьи — "маленькие коты", группа, включающая мурлыкающие виды, такие как рыси, пумы, оцелоты и домашние коты, пишет Phys.org.

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Эволюционная хронология имеет здесь решающее значение, поскольку саблезубые тигры отделились от родословной кошачьих еще до появления этих современных групп. По словам Адама Хартстоуна-Роуза, профессора биологических наук и автора исследования, это эволюционное различие означает, что львы имеют более тесные генетические связи с домашними котами, чем с саблезубыми тиграми.

Дискуссия основывается на анатомии маленьких костей горла, в частности подъязычных костей, которые отвечают за стабилизацию гортани и мягких тканей в горле. Разница в размере и количестве этих подъязычных костей замечена между категориями кошек, которые рычат и мурлыкают.

Хотя вокализация в основном происходит благодаря гортани и мягким тканям, а не костям, исследование, проведенное под руководством Эшли Дойч, аспирантки из Университета штата Северная Каролина, выявило различия в подъязычных костях, которые закрепляют эти ткани.

У мурлыкающих котов имеется цепочка из девяти взаимосвязанных подъязычных костей, тогда как у рычащих котов их семь. Отсутствующие кости расположены в верхней части подъязычной кости, рядом с ее креплением к черепу.

Учитывая, что саблезубые тигры также имеют семь подъязычных костей, традиционная теория склонялась к мысли, что они рычат. Однако эта связь между количеством костей и вокализацией не имела веских доказательств.

Схема анатомии подъязычной кости in situ у (a) Panthera tigris и (b) Caracal caracal Фото: Journal of Morphology (2023). DOI:10.1002/jmor.21627

Исследователи тщательно изучили структуру подъязычной кости у четырех видов рычащих кошек — львов, тигров, леопардов и ягуаров — и пяти разновидностей мурлыкающих кошек — кугуаров, гепардов, каракалов, сервалов и оцелотов. Затем они сравнили 105 подъязычных костей, полученных от саблезубого тигра Smilodon fatalis.

Однако история не так проста. Анатомия саблезубого тигра не идеально соответствует ни одной из категорий; она имеет немало особенностей. Хотя у них отсутствуют дополнительные кости, как у мурлыкающих кошек, размер и форма подъязычных костей заметно отличаются. Некоторые подъязычные кости напоминают те, что встречаются у мурлыкающих кошек, хотя и значительно больше.

Чтобы выяснить, играют ли роль отсутствующие подъязычные кости в различных вокализациях, исследователи тщательно изучили кости, тесно связанные с ними.

На удивление, они имели похожую форму, независимо от того, принадлежали ли они мурлыкающим или рычащим котам. Наибольшая вариабельность формы наблюдалась в костях, расположенных ближе к голосовому аппарату, а именно в щитовидной и подъязычной костях.

Это натолкнуло исследователей на предположение, что если строение подъязычной кости влияет на вокализацию, то нижние кости могут иметь большее значение, чем верхние. Итак, подъязычные кости саблезуба, напоминающие подъязычные кости мурлыкающих котов, могут свидетельствовать о том, что эти древние существа мурлыкали, а не ревели.

Адам Хартстоун-Роуз утверждает, что исторические утверждения о количестве подъязычных костей не доказаны, что добавляет сложности в дискуссии о вокализации. Если вокализация действительно связана с количеством подъязычных костей, то саблезубы, вероятно, ревели.

С другой стороны, если дело больше в форме костей, то мурлыканье могло быть их вокализацией. Возникает также интересная возможность, что саблезубые могли иметь совсем другой вокал из-за общих черт с обеими категориями кошачьих.

Принимая во внимание размер подъязычных костей и их вероятное влияние на высоту голоса, Дойч предполагает, что саблезубые тигры, возможно, издавали даже более глубокие вокальные звуки, чем самые большие современные львы и тигры, несмотря на их несколько меньший рост.

Могли ли саблезубые коты реветь?

Результаты исследования, раскрывающие сложные вокальные возможности этих древних кошачьих, добавляют еще один слой к пониманию нашего далекого прошлого.

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