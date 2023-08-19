Слишком много крыльев: кто такой микрораптор и в чем его проблема

Около 125 миллионов лет назад небольшой динозавр появился на Земле. Это не так уж и удивительно, если учесть, что это было начало мелового периода, который мы знаем как "эпоху динозавров" — то есть, пока вы не узнаете, что у него было четыре крыла.

Related video

Новообретенный вид получил название Microraptor, что переводится как "маленький хищник". Доктор Дэвид Хоун объяснил: "Эта этимология является идиосинкразией. Множество дромеозавров завершаются суффиксом "раптор", и на момент своего открытия микрораптор оказался самым маленьким среди всех. Хотя он действительно был хищным, этимология его названия показывает принадлежность к семейству, а не то, что он является свирепым маленьким хищником", пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Стратегии хищничества, которые использовал микрораптор, представляют особый интерес для доктора Хоуна, который недавно опубликовал статью, представляющую самый древний подтвержденный случай поедания динозавром млекопитающего. Центральным элементом этого открытия стал окаменелый экземпляр микрораптора, размером близкий к вороне, в грудной клетке которого находилась сохранившаяся лапка древнего млекопитающего, похожего на мышь.

Сейчас известно о большом количестве образцов микрораптора, некоторые из которых хорошо сохранились, включая перья и, что особенно важно, несколько образцов с неповрежденным содержимым желудка. Это богатство способствовало формированию лучшего понимания их способностей, ограничений и пищевых предпочтений, о чем свидетельствует содержимое их желудков.

Ученый объяснил: "Среди этих образцов один содержит млекопитающего, другой — рыбу, третий — ящерицу, а последний — птицу. Такое сочетание находок свидетельствует об универсальном пищевом поведении. Как и городские лисы, они, похоже, выбирают относительно небольшие объекты добычи, находящиеся в пределах их досягаемости. Если бы они были специалистами по охоте на рыбу, они бы демонстрировали отличные адаптации к охоте на нее. Аналогично, специализация на птичьей добыче противоречила бы логике, поскольку птицы по своей природе превосходят это существо в маневренности в воздухе".

Хоун отрицает распространенное заблуждение, что эволюция неизменно совершенствует оптимальную итерацию организмов. Он отмечает постоянные компромиссы, присущие эволюции, когда не каждый признак организма приобретает первоочередную полезность. Для микрораптора приобретение дополнительного набора крыльев, возможно, усложнило его эффективность в других сферах.

"Хотя их передние конечности могли специализироваться для полета, необходимость хвататься за объекты — вероятно, как за добычу, так и за древесные опоры — сохранялась. К сожалению, конфигурация крыла, оптимизирующая как подъемную силу, так и способность к растяжению, вероятнее всего, так и не появилась".

Что касается полета микрораптора, то ранее существовала догадка, что он похож на полет биплана. Более вероятная современная гипотеза утверждает, что микрораптор использовал передние конечности для создания подъемной силы, а задние — для управления, что напоминает позу современных орлов в полете, когда ноги остаются вытянутыми.

Ученые Майкл Хабиб и Джастин Холл из Университета Южной Калифорнии утверждают, что интеграция такой конструкции крыла с несколькими перьями может утроить скорость поворота при одновременном уменьшении радиуса траектории поворота на 40 процентов, что повышает маневренность.

Хотя эта приспособленность хорошо подходит для хищников, обитающих в лесу, она кажется недостаточной. Включение дополнительных перьев накладывает штраф за лобовое сопротивление, тем самым вызывая повышенные затраты энергии — недостаток, отсутствующий в механике полета двукрылых птиц.

Ранее Фокус писал о "колизее динозавров" — самом большом месте находок следов динозавров на Аляске.