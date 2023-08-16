Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

"Лазанья" из следов доисторических существ: на Аляске ученые открыли "колизей динозавров" (фото)

Самое большое место следов динозавров на Аляске, Национальный парк Денали, Колизей динозавров, доисторические следы, находка окаменелостей, палеонтология, различные виды динозавров, древняя экосистема, древние животные
Фото: Patrick Druckenmiller | Активность тектонических плит означает, что позднемеловое дно теперь представляет собой скалы, всеяние следами динозавров

В самом сердце Национального парка Денали монументальная находка переписала историю доисторического существования. Ученые обнаружили тщательно сохранившиеся следы и открыли различные виды древних животных в удивительном "колизее динозавров".

Related video

В Национальном парке Денали сделано важное палеонтологическое открытие, которое исследователи называют "колизеем динозавров". Сейчас это самое большое место находок следов динозавров на Аляске. Это название не просто риторическое; недавно опубликованное исследование раскрывает степень важности, отмечая богатство следов видов, охватывающих многие поколения, хорошо сохранившихся слой за слоем, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Совокупность следов напоминает стратифицированное расположение, своеобразную "лазанью". Это слияние неизгладимых отпечатков, высеченных в доисторическом слое тяжелыми шагами гигантских динозавров, в сочетании с полученными слепками, образованными осадком, образовавшимся в этих углублениях и впоследствии застывшим. Эта коллекция отличается как своей многочисленностью, так и разнообразием, представляя невероятный ансамбль видов динозавров, каждый отпечаток которых является удивительно детализированным по форме.

Пэт Дракенмиллер, старший автор научной статьи и директор Музея Севера университета Аляски, описывает свои впечатления с оттенком восхищения: "Они имеют превосходное эстетическое качество, позволяя наблюдать контуры пальцев ног и текстуры кожи".

Самое большое место следов динозавров на Аляске, Национальный парк Денали, Колизей динозавров, доисторические следы, находка окаменелостей, палеонтология, различные виды динозавров, древняя экосистема, древние животные Fullscreen
На одной из скал видны многочисленные углубления от следов гадрозавра
Фото: Patrick Druckenmiller

Первые представления о скалах, из которых состоит "Колизей", были скромными, едва намекая на изнурительный семичасовой поход, необходимый для того, чтобы добраться до них.

"Когда солнце попадает под идеальным углом на эти участки, они просто взрываются, — сказал Дастин Стюарт, ведущий автор статьи. — Мы все были просто ошеломлены, а потом Пат сказал: "Берите фотоаппарат". Мы были в шоке".

Возникает вопрос, при каких обстоятельствах эти следы динозавров оказались на вертикальной скале. Объяснение кроется в динамическом взаимодействии тектонических плит Земли.

В позднем меловом периоде скалы сначала были горизонтальными отложениями осадочных пород. С течением времени беспокойное движение тектонических плит привело к появлению величественного хребта Аляска, подняв часть земной коры в небо. Эта интересная последовательность служит напоминанием о том, что следы динозавров могут материализоваться в самых неожиданных местах, даже на полу в ресторанах.

Самое большое место следов динозавров на Аляске, Национальный парк Денали, Колизей динозавров, доисторические следы, находка окаменелостей, палеонтология, различные виды динозавров, древняя экосистема, древние животные Fullscreen
Скала обозначена сотнями отпечатков лап разных видов динозавров
Фото: Patrick Druckenmiller

В процессе геологических преобразований, предшествовавших этим трансформациям, горизонтальные отложения, вероятно, занимали территорию, близкую к источнику воды в пределах широкой поймы. Эта местность могла быть основным центром обитания динозавров, выступая в роли связующего звена, которое на протяжении тысячелетий притягивало молодняк и взрослых особей разных видов.

Сложные следы раскрывают историю, которая рисует портрет активного участия травоядных динозавров. Среди них были и более редкие плотоядные виды, включая хищников, тираннозавров и небольшое количество миниатюрных болотных птиц.

Дракенмиллер проливает свет на эту бывшую экосистему: "Это был ландшафт, покрытый пышной листвой, царство, где господствовали динозавры. По этим просторам бродил тираннозавр, который значительно превышал по размерам современных крупнейших бурых медведей. Странствовали хищники, парили воздушные рептилии, а птицы оставляли свои следы. Экосистема, вызывающая глубокое удивление".

Самое большое место следов динозавров на Аляске, Национальный парк Денали, Колизей динозавров, доисторические следы, находка окаменелостей, палеонтология, различные виды динозавров, древняя экосистема, древние животные Fullscreen
Один след крупного плотоядного динозавра, вероятно, тираннозавра
Фото: Dustin Stewart

Дэнни Кеппс, геолог Национального парка Денали, рассуждает о двойном приоритете: "Хотя нашей главной обязанностью является сохранение окаменелостей мирового уровня, таких как "коллизей", от потенциальных разрушений и хищений, мы также стремимся создать атмосферу, которая поощряет посетителей исследовать окаменелости в их геологическом контексте. Это позволяет глубже понять эволюционную траекторию ландшафтов и экосистем в разных временных промежутках, сохраняя эти останки нетронутыми для будущих поколений, которые смогут ими любоваться".

Ранее Фокус писал, что в окаменелых фекалиях первого хищника на Земле нашли паразитов. Исследователи говорят, что яйцам паразитов около 200 миллионов лет.